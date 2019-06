Doctor Krápula, en concierto por el ambiente

Rock y activismo medioambiental son los ingredientes del Festival Viva el Planeta, que llega a su tercera versión y se realiza mañana en el Parque de los Deseos. La iniciativa es enarbolada por la agrupación bogotana Doctor Krápula, como parte de su liderazgo por la recuperación de la calidad del aire en el país.

La gente está entrando en la sintonía de sentirse parte del problema y de la solución. Cuando se anuncia el festival, quieren participar y el activismo se está promoviendo de una manera muy linda”, comenta Mario Muñoz, cantante y líder del grupo.



El concierto gratuito será desde las 2 p. m. de este sábado 8 de junio y también estarán La Toma, Gary, El Beat, School Mc, Meridiano 74 (todos de Medellín); Vibra Terra (Bogotá); Carlos Elliot Jr (Pereira); Juana La Rodillona y No Tiene la Vaca (ambos mexicanos). Además, asistirá David Kawooq, que es el proyecto en solitario del bajista de los Krápula.



Aparte de canciones reconocidas como ‘El Pibe de mi barrio’, ‘La fuerza del amor', ‘Bam’ y ‘Amanece’, los fanáticos del grupo capitalino escucharán ‘Rock The Casbah’, que es un cover de The Clash. El nuevo sencillo marcará, además, una nueva etapa musical de la banda.

** FESTIVAL VIVA EL PLANETA **



¡Este sábado 8 de junio! 🎶



Agrupaciones:



• Doctor Krápula (Ska/Rock)

• La Toma (Ska/Tropical)

• Juana La Rodillona (Punk Rock) (México)

• No Tiene La Vaca (Ska Punk/Rock) (México)

• Carlos Elliot ...



“Tiene una letra en español que habla mucho de la realidad de esta región. Tira mucha crítica social”, comenta Muñoz sobre esta canción.



‘Rock The Casbah’ es el primer sencillo del proyecto musical llamado ‘Súbele el volumen’, el cual constará de tres EP (discos con pocas canciones) y se lanzarán durante este año.



El Festival Viva el Planeta ha crecido y, además de la Fundación EPM, ahora cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Medellín y sus secretarías de la Juventud y Medio Ambiente.

Krápula cerrará el evento desde las 10 p. m. y estará antecedido por La Toma y Carlos Elliot Jr. Paralelo al concierto, los fanáticos de esta banda pueden disfrutar de las recientes colaboraciones que tienen con el grupo de Barcelona, Che Sudaka, y la agrupación boyacense Velo de Oza.



MEDELLÍN