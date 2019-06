Disputa entre el Inpec y Personería por hacinamiento en inspecciones

Un joven de 30 años se recupera en su hogar después de haber pasado por dos estaciones de policía en Medellín. Aunque ahora paga una pena de arresto domiciliario por el delito de hurto, antes se encontraba en la inspección de la comuna 8 (Villa Hermosa).



Allí llegó tras ser trasladado desde la inspección de La Candelaria (donde estuvo desde enero de este año), debido a que el pasado 28 de mayo, en un intento de fuga, fue agredido por otros reclusos.

“Lo golpearon con varillas hasta quebrarle los brazos y las manos, también le pegaron en la cabeza. Salió tan mal herido que la operación duró siete horas, tuvieron que hacerle una cirugía plástica. Tiene que ser asistido, no puede ir al baño ni comer solo. Lo dejaron en la inspección de La Candelaria, no le querían prestar el baño, estaba en unas condiciones infrahumanas e injustas. Un médico me dio una carta para que él estuviera en su casa porque en el calabozo podía adquirir una infección”, cuenta Luz Adriana*, madre del joven.



Situaciones como esta son comunes en los centros transitorios de Medellín o estaciones de policía, donde hay en total 1.567 detenidos en condiciones de hacinamiento. El hacinamiento está en 550 por ciento. Hay estaciones de policía habilitadas para albergar hasta 70 reclusos como La Candelaria, pero hoy tiene más de 400 sujetos privados de la libertad.



Por ello, la Personería le solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) el traslado de 412 detenidos a la cárcel de Bellavista, una petición que fue avalada mediante fallo del pasado 9 de mayo por el Tribunal Superior de Medellín.

Así, el Inpec tenía 30 días para cumplir, pero ha pasado más de un mes y ningún recluso ha sido trasladado a Bellavista.



“No tenemos noticia de que el Inpec haya cumplido con el fallo, el 31 de mayo promovimos un incidente de desacato a la institución ante el Tribunal, aunque diga que hay hacinamiento en las cárceles creemos que es mayor el grado de degradación en los centros transitorios”, afirmó Mario Montoya Vanegas, personero auxiliar de Medellín.



Ante la petición de la Personería y el fallo del Tribunal, la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) seccional Bello se opuso con el argumento de que la situación de hacinamiento en Bellavista no permite el traslado de los 412 reclusos. Además, un patio del centro carcelario fue demolido y dos más tienen orden de demolición.

La UTP considera que el fallo desconoce la inexistencia de infraestructura y de personal allí.



“Tenemos imposibilidad material para dar cumplimiento al fallo, no tenemos espacio donde hacerlo. Tenemos 3.064 internos para un establecimiento carcelario que puede soportar a 1.151, el hacinamiento es del 166 por ciento. El traslado de los detenidos en las inspecciones de Medellín a centros de reclusión del departamento podría vulnerar la seguridad de estos sitios y de los privados de la libertad”, dijo el dragoneante Luis Alberto Pinzón, secretario de Derechos Humanos de la UTP.



Para Jorge Carmona, defensor de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, es urgente que la ciudad cuente con una cárcel municipal para atender a sus reclusos. “Desde el 2013 venimos hablando de hacinamiento en estaciones de policía, hay más de 5.000 personas en calidad de sindicados que deben estar en una cárcel municipal según la ley”, expresó.



MELISSA OROZCO DUQUE

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN

En Twitter: @MelissaOrozcoD