El cruento asesinato de Osneider de Jesús Pérez Mejía, de 20 años, causó temor entre la población de Puerto López —corregimiento de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño— hace una semana y fue el hecho más mediático de un confrontación armada que amenaza a la población civil.



(Lo invitamos a leer: Macabro crimen: asesinan a un hombre cerca de institución educativa en El Bagre)



Al parecer, el hombre fue asesinado por miembros de las disidencias de frente 4 de las Farc que se disputa el control el territorio contra el 'clan del Golfo' o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

Precisamente, la semana pasada, las disidencias incursionaron en el casco urbano del corregimiento —ubicado a poco más de una hora de la cabecera municipal— y se enfrentaron contra las Agc, que históricamente ha mantenido el control territorial. Así lo explicó Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de DD.HH. del Instituto Popular de Capacitación.



(Le puede interesar: Lo que hay detrás de adoctrinamientos y asesinatos en el norte de Antioquia)



La problemática también fue denunciada por el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, durante una rueda de prensa este 14 de febrero. "Se ha presentado de tiempo atrás ese enfrentamiento entre miembros del Eln, que están en algún tipo de acuerdo con parte de las disidencias de las Farc, contra miembros del 'clan del Golfo' y eso ha producido intimidación en la población", dijo el mandatario departamental.

#Atención | La disidencia del frente cuarto citó a los comerciantes del corregimiento Puerto López en #ElBagre a una reunión. Las AGC o Clan del Golfo dicen que quien vaya es objetivo militar. El comercio está cerrado y la población acorralada. @mindefensa @Ivan_Velasquez_ pic.twitter.com/E8UW25DDFi — Agencia de Prensa IPC (@IPCoficial) February 14, 2023

Disputa por el control

Sin embargo, Zapata detalló que esa alianza, entre el Eln y las disidencias se presentó hasta principios de enero y que este último grupo está copando los espacios que dejó la guerrilla.



"Lo que estamos observando es la incursión progresiva de un nuevo actor, el frente 4 estaba anteriormente en Yondó y el sur de Bolívar", aseguró el analista.



Y agregó que: "Hay un repliegue del Eln en la región, no tenemos información de que haya participado en la incursión (...) Este es un corredor estratégico para los grupos armados porque conecta con el sur de Bolívar, a través de la serranía de San Lucas, y al otro lado del río está Zaragoza".



(Además: Paro armado en el Oriente antioqueño está relacionado a la minería ilegal)



De hecho, este lunes, las disidencias convocaron a una reunión a los comerciantes de Puerto López —informó el IPC— y miembros de las Agc respondieron que quien asistiera al encuentro sería declarado como objetivo militar. Por tal razón el comercio permaneció cerrado este martes desde las 10 de la mañana.



Las disidencias tratan de poner nuevas condiciones para la población civil y buscan controlar el pago de extorsiones que estaba en mano de las Agc.



"La población no sabe qué hacer, si ir o quedarse quieta. En todos los casos está la amenaza y la desobediencia de una de las dos órdenes. Eso genera miedo y temor, sobre todo en el comercio", dijo un habitante de la zona al IPC.

Con nuestra Fuerza de Tarea Aquiles y efectivos de @Ejercito_Div7 acompañamos a comunidad del corregimiento Puerto López, El Bagre. ADELANTE General Eduardo Arias y General Óscar Murillo, su trabajo y el de sus hombres representa ESPERANZA para nuestra gente👏 #UNIDOSPorLaVida pic.twitter.com/qkithL3dlT — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) February 14, 2023

Posible desplazamiento

En cuanto a un posible escenario de desplazamiento masivo, el gobernador Gaviria señaló que: "Nos han indicado de un probable desplazamiento, pero no tenemos información de que se haya producido. He estado en contacto con el general Arias, de la Fuerza de Tarea Aquiles, para reforzar la presencia en el área y para garantizar los derechos de los ciudadanos en Puerto López y El Bagre".



En ese mismo sentido, Zapata afirmó que, por el momento, no han recibido denuncias sobre desplazamiento masivo. "Para eso enviamos la alerta, para ver si las autoridades logran acompañar a la población civil y no se presenten otros eventos delictivos", apuntó.



Autoridades confirmaron que en la zona hay presencia de la Fuerza Pública en Puerto López, donde hace presencia la Fuerza de Tarea Aquilas, que tiene la función de controlar el territorio en la subregión del Bajo Cauca.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



"Aquí estamos, hemos logrado hablar con los líderes, ellos van a hacer una reunión para llegar a unos acuerdos, han hablado con el alcalde; nos han pedido a nosotros como Ejército para acompañarlos", dijo en un video el brigadier general Eduardo Arias, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles.

El sr. BG. Eduardo Arias, cdte de la #FuerzaDeTareaConjuntaAquiles y el señor alcalde del mpio de El Bagre, Antioquia, reiteraron su compromiso con la seguridad de los habitantes del corregimiento de Puerto López, trabajando articuladamente en pro de la comunidad. #PlanAyacucho pic.twitter.com/3OZ8VwTB5X — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) February 14, 2023

También se espera que en los próximos días haga presencia en la zona la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal para acompañar a la población.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com