Qué diferencia hay entre la plataforma de Medellín y Bogotá Cuidadora

A través de la plataforma 'Medellín me cuida', la alcaldía de esta capital ha logrado recopilar la información médica y personal de alrededor de 3 millones de personas en la ciudad, estrategia que ha sido clave para establecer mapas epidemiológicos y con la cual, incluso, se alerta por mensajes de texto a los ciudadanos que hay casos de covid-19 cerca de su residencia, con el objetivo que se tomen precauciones.

Esta plataforma hecha en Medellín sirvió como una guía de 'Bogotá cuidadora', presentada como una herramienta de control epidemiológico en la capital del país y que ha sido duramente criticada en algunos sectores. De hecho, la alcaldes Claudia López tuvo que aclarar ciertos parámetros que esta contemplaba.



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, manifestó su apoyo a López en el uso de la tecnología en el manejo de la crisis. "Sin información es imposible enfrentar la pandemia. Muchos están dispuestos a darle su información a empresas privadas para hacerlas ricas, mientras rechazan entregársela al estado para salvar vidas", aseveró el mandatario paisa.



'Medellín me cuida' pide datos personales como la identificación, la dirección donde vive, la cédula, el teléfono y la profesión.



De igual forma le solicita qué tipo de conexión de servicios públicos tiene y anexar el número del contrato de EPM o, en su defecto, del contador de su vivienda.



También pide información sobre el estado de salud, preguntando si tiene alguna comorbilidad o síntomas referentes al virus. Quien se inscriba, además, debe suministrar los datos de su núcleo familiar.



Esta plataforma se diferencia en ciertas preguntas puntuales con 'Bogotá cuidadora', teniendo en cuenta que no solicita ni información para dónde va la persona o bajo qué modalidad.



En Bogotá esta información se denomina 'Registro de movilidad segura', el cual será voluntario para que las personas acrediten por qué salen a las calles y cómo se movilizan. Según el Distrito, el registro permitiría hacer un control epidemiológico y un análisis del flujo de movilidad para tomar acciones que protejan a la ciudadanía.



La Alcaldía recordó que las autoridades no pueden imponerle una sanción por no estar registrado en la aplicación, sino por incumplir las normas del aislamiento.



Sin embargo, tanto la plataforma 'Medellín me cuida' como 'Bogotá cuidadora' no han escapado de las críticas. Muchos ciudadanos consideran que la información solicitada nada aporta a las acciones para atender la pandemia.



Incluso, una mujer de la ciudad de Medellín impuso una acción de tutela en contra del municipio, argumentando que sentía “vulnerados sus derechos fundamentales al habeas data, la intimidad, la libertad y el trabajo”.



A finales de mayo, el Juzgado 45 Penal Municipal con Función de Conocimiento falló a favor de la mujer, mientras que la Alcaldía de Medellín indicó que impugnará el fallo judicial aclarando la naturaleza y la finalidad de los datos solicitados.

La Superintendencia de Industria y Comercio recordó este martes que se mantiene al tanto de las plataformas y apps implementadas por las autoridades locales.



"(La Sic) ha estado acompañando al Gobierno Nacional en su rol asesor y preventivo en las diferentes adecuaciones y desarrollos de la aplicación “CoronAPP”, con el fin de dar cumplimento a lo estipulado en los Artículos 15 y 20 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1581 de 2012", aseguró la Sic en un comunicado.



Afirmó, además, que después de revisar Bogotá Cuidadora, requirió a la alcaldesa Claudia López para que responda 11 preguntas de la autoridad "con miras a establecer si el mencionado sitio web y aplicación (i) cumplen la regulación colombiana relativa a la recolección y tratamiento de datos personales y si (ii) han implementado el principio de responsabilidad demostrada (Accountability) en esa materia (artículos 26 y 27 del Decreto 1377 de 2013 incorporado en el Decreto 1074 de 2015)".



