Diario The Economist reconoce trabajo de Medellín frente a la covid-19

En un artículo titulado ‘How Colombia’s second-largest city is controlling the pandemic’ (Cómo la segunda ciudad más grande de Colombia está controlando la pandemia), el diario londinense The Economist, resalta el trabajo que ha hecho la administración de Daniel Quintero para combatir la propagación de la covid-19 en la capital de la montaña.

En la publicación se reconoce la labor que la controversial plataforma Medellín me Cuida ha hecho para canalizar la entrega de paquetes alimenticios, bonos económicos, identificación de posibles casos positivos e ingreso al sistema Metro.



“El mayor desafío, como en muchas ciudades latinoamericanas, es mantener a las personas en casa cuando muchas no obtienen ingresos si no trabajan. El programa del Sr. Quintero, llamado Medellín Me Cuida (Medellín me cuida), se basa en la recopilación de datos. Al igual que otras grandes ciudades, Medellín asignó dinero para ayudar a los trabajadores que perdieron sus ingresos”, destaca el medio.

Hasta la madrugada del próximo 15 de junio los habitantes del sector Sinaí, en Santa Cruz (comuna 2), están en aislamiento preventivo a causa de un brote de coronavirus. Foto: Esneyder Gutiérrez

Además de la plataforma, la publicación resalta la entrega de oxímetros a los pacientes covid que se recuperan en sus hogares y la articulación del sistema de salud para reaccionar en casos de emergencia.



Aparte de alabar el trabajo en Medellín, el medio inglés resaltada que Colombia tenien un mejor control de la enfermedad que países como Brasil, Chile, Ecuador y Perú.



