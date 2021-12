Diana Osorio, la esposa del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y gestora social de la ciudad, se ha vuelto una de las personas más relevantes de la Administración. Es una de las principales asesoras del mandatario y ha liderado programas que hoy son bandera de la Alcaldía.



Pero también está en la primera línea de defensa de las polémicas que rodean a Quintero y su gestión. Ha hecho duras críticas a la oposición, a quienes tilda de malos perdedores, e incluso ha casado peleas con Sergio Fajardo y Álvaro Uribe, cuando estos hacen señalamientos contra Dani, como ella le dice a su esposo. En Medellín se comenta que tiene más poder que algunos funcionarios, aunque no es una funcionaria como tal.



En diálogo con EL TIEMPO, Osorio habló de la gestión de Quintero y de las polémicas que han girado alrededor de ambos, como que su prima trabaje en la alcaldía y que, supuestamente, tenga contratos con la Administración. Niega que vaya a aspirar a la Cámara por el Pacto Histórico a cambio de que Quintero mueva su maquinaria para que Gustavo Petro llegue a la presidencia y dice que no “le echa mente” a la revocatoria.



¿Por qué cree que la llegada de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín generó tanta polarización?



El cambio y la innovación en lo público necesariamente incluyen sacudidas, no solamente políticas sino sociales. Es mirarse al espejo sin maquillaje, que nos digan en una Medellín donde creíamos que todo estaba bien que todo no está bien. Nosotros no estamos contentos con esa Medellín y por eso en campaña dijimos: ‘Vamos a hacer un cambio’. Y ese cambio necesariamente ha generado una sacudida, una politización y una polarización de causas también.



Diana Osorio, gestora social de Medellín y esposa de Daniel Quintero. Foto: Alcaldía de Medellín

Tuvieron una oposición fuerte desde la campaña. Cuando llegaron a la Alcaldía, ¿se imaginaron que esa oposición seguiría y se intensificaría?



Desde campaña sabíamos a quiénes estábamos enfrentando. Aquí había, más o menos, los mismos que tomaban las mismas decisiones que beneficiaban al establecimiento establecido por ellos, entonces fue una campaña difícil. Estaba embarazada, Daniel tuvo amenazas de muerte. Había gente a la que le interesaba más evitar nuestra llegada que proponer cambios o proponer herramientas o generar un discurso en beneficio de la ciudad. Entonces la pregunta es: ¿por qué les asustaba tanto la llegada de Daniel?



Se ha dicho siempre que Daniel es una caja de sorpresas. Daniel es todo, menos una caja de sorpresas. Es frentero. Yo lo comparo con esos paisas antiguos que dicen la verdad de frente y mantienen el honor de la palabra. Si Daniel decía que iba a luchar por algo, así lo hacía; si se comprometía con ciertas personas, así lo hacía. Daniel no es el bacán que habla y promete, Daniel es más el estudiante juicioso nerdo, que estudia y después habla.



Hubo un momento del embarazo y yo le dije a Daniel: creo que no voy a aguantar, esto es demasiada presión, estoy embarazada, no creo que yo pueda. Y él me dijo: “Yo hago lo que tú me digas. Si tú me dices que para el bien de nuestra familia es mejor yo renunciar a esto, yo lo hago”. Pero, al mismo tiempo, yo sabía que debíamos hacer lo correcto, sin esperar el resultado.

Usted representa una supuesta política alternativa que construía bibliotecas mientras permitía la cooptación empresarial a EPM. Al final la biblioteca se cayó y la cooptación avanzó. pic.twitter.com/9E4Qbi5o7E — Diana Osorio (@diamaov) November 11, 2021

Una de las cosas que se cuestionan es que usted tendría más poder que algunos secretarios. Lo han dicho algunos medios y opositores. ¿Es esto cierto?



Más que poder, tengo capacidad de articulación. Entonces, por ejemplo, en un proyecto como es el de la prevención del embarazo adolescente se necesita un liderazgo más allá de una secretaría. Esta problemática, aunque el indicador está en salud, tiene componentes de la Secretaría de Mujeres, de Inclusión Social, de Educación, Buen Comienzo, entre otros. Desde el despacho se tiene la capacidad de articulación, pero como tal no tengo más poder que un secretario. Por el contrario, trabajo armoniosamente y articuladamente con ellos para sacar las iniciativas del despacho. Pero no lo considero un juego o una competencia de poderes, sino, por el contrario, un trabajo articulado y armonioso.



¿El alcalde le consulta nombramientos y decisiones que va a tomar? Y no hablando como pareja, sino como asesora.



Hay ocasiones en las que hago parte del comité estratégico donde se evalúan quienes podrían ser los mejores perfiles para ocupar determinada posición. En ese caso, puedo dar una opinión. Daniel escucha a muchas personas, se deja asesorar y es un hombre que escucha consejos, pero él es el único que toma todas las decisiones.



¿Cómo divide el tiempo entre sus funciones como gestora y la política?



Yo opino sobre política y, la verdad, eso no es que quite mucho tiempo. Pasa una coyuntura, uno piensa, no es que genere tanto tiempo. Por las mañanas estoy con mis hijas, vengo y trabajo y hago citas en la tarde, y por la noche vuelvo a estar con mis hijas. Sobre todo, tengo un muy buen equipo, en cabeza de Laura Upegui. Ella es la jefa de despacho y tengo todo un equipo; mejor dicho, es un sueño que es el que se encarga de ejecutar y hacer realidad los proyectos.



Su nombre ha tomado relevancia porque no se ha dedicado solo a programas sociales, también ha impulsado varias propuestas importantes de la Alcaldía y ha sido muy activa políticamente. ¿Por qué cree que su figura se ha vuelto relevante?



Creo que a las mujeres nos han impuesto muchos roles, una sistematización de roles que es difícil romper. Por eso, en campaña saqué un video presentándome a la ciudad, diciendo que las esposas de los gobernantes tienen influencia, y mucha. Ahí se empezaba a romper el rol de lo que la gente conoce de una primera dama.



Después, cuando ganamos, empecé campañas de ‘Compra hecho en Medellín’. Y he empezado a opinar políticamente. Siempre he tenido posturas políticas fuertes, pero no digo todo lo que pienso. Empezando porque desinstalé Twitter de mi celular, pero sí creo que en ese rompimiento de imaginarios, de roles, era importante que yo también me presentara como un actor político y decir: a mí me gusta la política, he sido activista política al lado de mi esposo y estas son mis posiciones. Simplemente me he pronunciado, he manifestado mis posiciones y eso es lo que ha sido diferente.



Diana Osorio, gestora social de Medellín y esposa de Daniel Quintero. Foto: Alcaldía de Medellín

Se habló de su llegada al Pacto Histórico, que encabezaría la lista a la Cámara, a cambio de que el alcalde ayudara a que Petro llegara a la Presidencia. Usted lo desmintió, ¿de dónde sale ese tipo de información?



Aquí la oposición está desesperada, generando y creando mentiras para deslegitimar o para afectar no solamente nuestra posición como actores políticos, también como personas.



No solamente se han limitado al tema político. Han atacado a mi familia, han atacado a mis amigos, han atacado a personas que nada tienen que ver en el aspecto político. Se atrevieron a atacar hasta al cirujano de mi hija Aleia. Ellos no tienen límites morales ni tienen límites éticos. Ellos todo el tiempo están mirando cómo generan noticias falsas para buscar deslegitimar, no solamente política sino personalmente.



Eso para mí fue una mentira más, simplemente que escaló a un medio regional con una supuesta credibilidad, creería. No corroboraron, no consultaron a la fuente antes de publicar. No desmiento ni el 10 por ciento de las mentiras que giran alrededor de nosotros porque no vale la pena dedicarles ni tiempo ni energía.



¿En algún momento le gustaría aspirar a un cargo público?



No. La verdad, no me gusta la política de frente, me encanta la política y me encanta la política cuando la ejerzo con Daniel.



Nunca he trabajado en mi vida de la mano de otro político en términos estratégicos, y yo soy feliz con Dani, porque Dani tiene una sensibilidad social muy alta y cuando yo le digo ‘hay que hacer esto por la gente’, él de una me copia y no hace cálculos políticos a la hora de buscar proyectos que le beneficien a la gente. Soy muy feliz con él y, la verdad, el Legislativo no me gusta y en el Ejecutivo no me imagino en una campaña. No es mi forma de ser. La verdad, nunca he pensado en aspirar a nada.

Sería mejor tener a una Colombia sin intervención de personas que por rabia y vanidad se niegan a entregar el poder. pic.twitter.com/NdH0pkk0PS — Diana Osorio (@diamaov) October 29, 2021

Se ha cuestionado que su prima, Laura Upegui, trabaje en la Alcaldía y se habla de supuestos contratos de empresas de ella con la Administración...



A mí lo que me da risa es que si hay alguien que trabaje con la familia, somos los paisas. Uno crea una empresa y llama a la familia. Uno hace un proyecto y llama a la familia. Los paisas somos muy arraigados a la familia. Ellos han intentado atacar algo que no tiene ninguna justificación ni ética ni jurídica. Ahí no hay absolutamente nada, y por eso, ahora lo mencionaba, yo me siento orgullosa de trabajar con Laura Upegui, es gracias a ella que este despacho haya logrado llevar a cabo muchos programas que han beneficiado a muchas personas de la ciudad.



No hay absolutamente nada y por eso no lo oculto. No hay nada que ocultar ni nada por qué sentirse avergonzado.



Desde la llegada de ustedes a la Alcaldía, ¿qué cree que ha mejorado en la ciudad?



Lo primero es nuestro objetivo principal y es la búsqueda de la vida. En estos dos años de gobierno, Medellín es la ciudad que más ha disminuido el número de homicidios en el país, nosotros nos sentimos muy orgullosos. Nosotros, desde la visión política, nos sentimos muy orgullosos de eso. Nos sentimos muy orgullosos de la disminución del embarazo adolescente.



Y te lo digo con toda certeza: si Daniel Quintero no fuera el alcalde, hoy Medellín no tendría metro de la 80, y eso es un legado que les va a quedar a generaciones. Eso hace que demos gracias a Dios por la oportunidad de estar acá, es un legado, el más grande en temas de infraestructura en los últimos 25 años.

Recolección de firmas para recovar el mandato de Daniel Quintero, en Medellín. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

¿Cree que va a prosperar la revocatoria?



La revocatoria es una movida política. Ellos ya estaban organizándose desde el día que ganamos. Ellos ya estaban planeando la revocatoria, creo que son malos perdedores, creo que les gusta la democracia cuando ellos la gobiernan y creo que ejercen un control político, que buscan es su beneficio y no el beneficio de la ciudad.



Cuando uno hace un control político serio, detecta las fallas de una administración, pero también aplaude los aciertos para que los siga fortaleciendo, si a uno le importara la ciudad.



La verdad, no estamos pensando que si va a salir o no va a salir la revocatoria. Eso lo ponemos en manos de Dios. La verdad, no le echo mente a eso.



MATEO GARCÍA

Redactor de Nación