Temor en Medellín por largas filas y tumultos en el día sin IVA

Desde la madrugada de este viernes 19 de junio, en los almacenes de cadena se vieron largas filas de personas en los ingresos y aglomeraciones en el interior de personas buscando aprovechar las ofertas.



Cerca de 1'800.000 personas se están desplazando en el valle de Aburrá con motivos laborales y comerciales, según la Policía Metropolitana. Foto: Jaiver Nieto

De acuerdo con las denuncias ciudadanas en redes sociales, la mayor aglomeración de personas se dio en los almacenes Éxito de Niquía, San Antonio, Colombia y Envigado.



El brigadier general Eliécer Camacho, comandate de la Policía Metropolitana declaró que en el valle de Aburrá se han dispuesto cerca de 2.500 policías, para acompañar la jornada de hoy, en 42 grandes superficies comerciales.



Expresó que aunque no se conoce con exactitud cuántos compradores están haciendo presencia en los centros comerciales de la ciudad, "estamos calculando que alrededor de 1'800.000 personas se están moviendo por temas laborales y comerciales".



El comandante confirmó que en total 12 centros comerciales abrieron sus puertas desde la media noche y afirmó que "afortunadamente no ha sido masiva la presencia, pues está la invitación a hacerlo por redes y el internet, para que no todo sea presencial y que se vaya a perder todo el trabajo que hemos hecho durante tres meses,

el día de hoy".



Sin embargo, en fotos que han compartido en redes sociales se muestra que no hay respeto por el distanciamiento social y que, a pesar de llevar tapabocas, muchos no los llevan bien puesto, exponiéndose al contagio de la covid-19.



Cabe recordar que para este primer día sin IVA la alcaldía de Medellín quitó el pico y cédula e incrementó los horarios tanto del comercio, como del Metro, buscando evitar este tipo de aglomeraciones, algo que no parece haber funcionado en estas primeras horas.



El Metro de Medellín reportó que la afluencia en el sistema de la red Metro, con corte a las 10 de la mañana, fue de 177.951 pasajeros; presentándose un incremento del 5.32 por ciento, respecto al pasado viernes 12 de junio.



Jaime Andrés Ortiz, coordinador de la Gerencia de Gestión Social y Servicio al Cliente del Metro de Medellín dijo que "con motivo del día sin IVA, presentamos un aumento en nuestra afluencia. Continuamos con los controles para garantizar la ocupación en nuestro sistema, según las instrucciones del gobierno nacional", recordó que el servicio de transporte, por hoy, estará disponible hasta las 12 de la noche.



