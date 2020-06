Lo que debe saber sobre el primer día sin IVA en Medellín

Buscando fomentar el comercio para el Día del Padre y que las personas aprovechen el primero de los tres días sin IVA que decretó el Gobierno, la alcaldía de Medellín anunció una serie de medidas al respecto.



La primera medida es que el comercio tendrá horario extendido el comercio para que los compradores puedan contar con más tiempo y evitar que se presenten aglomeraciones.

“Vamos a estar haciendo muchos controles para que la gente use tapabocas y los comercios tienen que garantizar que el aforo no supere lo permitido. Yo les pido mucha prudencia. Si bien vamos a tener precios más bajos, recuerden también que el coronavirus no se ha ido y es una amenaza latente”, manifestó el alcalde Daniel Quintero.



De igual forma, el alcalde anunció que en conjunto, los 10 alcaldes del valle de Aburrá acordaron implementar ley seca, la cual regirá desde el viernes 19 de junio a las 6 p. m. hasta el martes 23 de junio a las 6 a. m. No habrá toque de queda.



Los municipios con la prohibición son: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas.



"Está prohibido el consumo de alcohol en el espacio público y en el interior de las casas. Vamos a hacer controles en aquellas viviendas donde estén haciendo fiestas", agregó el mandatario local.



En cuanto a movilidad, habrá horario extendido en el Metro hasta la medianoche, mientras que el sistema público EnCicla prestará servicio hasta las 11:30 p. m. para facilitar la movilidad de los usuarios y para cumplir con las medidas de seguridad, como el uso de tapabocas y el distanciamiento físico.



"También y con el propósito de liberar presión al Sistema de Transporte Masivo y Colectivo, los alcaldes desmontaron solo por el día 19 de junio, el pico y placa para taxis", agregó Juan David Palacios, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El día del padre es un día que los epidemiólogos han considerado de alto riesgo FACEBOOK

TWITTER

Finalmente, el alcalde recordó que el coronavirus no se ha ido y por ello enfatizó en la obligatoriedad de utilizar el tapabocas, realizar el lavado de manos y conservar la distancia social.



"El día del padre es un día que los epidemiólogos han considerado de alto riego. Por eso se prohíbe la visita a padres y las fiestas. Yo sé que es una medida muy difícil y los quisiéramos tener cerca, pero hoy cariño es distancia. Tenemos que cuidarnos entre todos, estamos en la etapa de responsabilidad ciudadana", puntualizó Quintero.



De otro lado, Fenalco realizó una encuesta donde se estima que el 54 por ciento de los habitantes del valle de Aburrá harán compras este 19 de junio, en el que tienen como objetivo adquirir principalmente vestuario, calzado y electrodomésticos. Quienes no harán uso de estos días, argumentan como razón no tener ingresos suficientes o por la pérdida del empleo.



Carlos Andrés Pineda, director ejecutivo de la Federación, valora la iniciativa que según cifras de la DIAN, el costo fiscal estimado por los 3 días sin IVA será de 450.000 millones.



Pineda destaca "la decisión de la Alcaldía de Medellín de proponer a los mandatarios del valle de Aburrá no exigir pico y cédula para esas fechas".

MEDELLÍN