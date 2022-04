Por tercer año consecutivo en Medellín no se realizará el Día sin carro, actividad que por años ha estado programada para el 22 de abril, como lo estableció la Alcaldía a través del decreto 578 de 2011.



La última vez que esta jornada se realizó en la capital antioqueña fue en 2019 como parte de la celebración del Día de la Tierra y donde no pudieron circular motos y carros entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., y buscaba generar conciencia sobre la importancia de una movilidad sostenibles. Para el 2020 y 2021 la actividad fue suspendida por la emergencia sanitaria.



Fuentes consultadas por EL TIEMPO precisaron que definitivamente el Día sin Carro no se realizará como lo estipula en el decreto, pero es posible que se haga en los próximos días y bajo el marco de la Semana de la Tranquilidad.



La decisión será tomada entre varias dependencias de la Administración Municipal como secretaría de Gobierno, Movilidad y Salud.



MEDELLÍN

