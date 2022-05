Han pasado un poco más de dos años desde que la pandemia por el covid-19 comenzó a golpear al país y a los museos, que este miércoles celebran su día internacional. Estos apenas están recuperando sus cajas y sus golpeadas finanzas. En Medellín, no es la excepción.



En el Museo de Arte Moderno (Mamm), por ejemplo, se recuperan del bajón de ingresos del 60% que tuvo en 2020 y de los cierres que hubo en 2021 por los toques de queda y el paro nacional.



“Ahora estamos mucho más parecidos al 2019. Por ejemplo, el mes de abril ha sido el mejor mes del año en términos de visitas a las exposiciones y también se asistencia a cine, la Semana Santa también fue muy buena semana y entonces estamos un poco por debajo de 2019 pero no de manera dramática como en 2020”, explicó María Mercedes González, directora del Mamm.



Ahora el propósito de este lugar, ubicado en el sector de Ciudad del Río de Medellín, es recuperar la presencialidad del público con más exposiciones y programación variada, además de recobrar los recursos propios que provienen de su tienda, el alquiler de espacios propios y para el comercio, además de la taquilla y el uso del parqueadero.



Otra unidad de negocio que allí se pretende mantener es la virtualidad, que fue muy usada en tiempos de cuarentena total.



“La verdad es que hay actividades como los cursos del museo y las actividades discursivas que lo vemos que funcionan muy bien en la virtualidad y que quisiéramos mantener en ese formato (…) hay un potencial de alcance de personas que no están en Medellín, que están en otras ciudades, en otros países y ese repositorio de información que permite la virtualidad también sea interesante porque no se necesita estar en vivo”, agregó González.



Museo de Arte Moderno de Medellín.

En Medellín hay 27 museos oficiales y otros tantos que no tienen esa categoría pero que funcionan de manera parecida. Su supervivencia también fue posible, en parte, por la ayuda brindada desde la Alcaldía, que por acuerdo municipal, hace una inyección de dineros.



Para este 2022 es de 6 mil millones de pesos para capacidad instalada y formación de públicos dinámicos que, en otras palabras, es la entrada gratis de personas para que se apropien de estos lugares culturales.



“Digamos que ese dinero, en el sentido en que se entregan, son unos recurso que ellos determinan en qué invertirlos pero el tema de púbicos dinámicos hace parte del proceso”, aclaró Álvaro Narváez, secretario de Cultura de Medellín.



Para el funcionario, hay optimismo en el gremio de los museos en cuanto a la recuperación económica: “hay algo que nos da mucha alegría y es que a pesar de lo duro de la pandemia, los museos ha ido recuperando la asistencia y aumentándola en estos últimos meses”.



El Museo de Antioquia tiene entrada libre este 18 de mayo.

De otro lado, la recuperación en la Casa Museo Pedro Nel Gómez, ha sido “lenta pero muy esperanzadora”, como lo explica Álvaro Morales Ríos, el director de este tradicional lugar ubicado en el barrio Aranjuez, en el nororiente de la capital antioqueña.



En este museo,el 2020 y 2021 fueron duros, financieramente.



“Fuimos muy golpeados porque los museos que nosotros administramos como la Casa Gardeliana (En Manrique), el Museo de Ciudad (Cerro Nutibara) tienen a su razón de ser es el público y alrededor están las actividades comerciales que se desarrollan y esa pérdida fue notable pero sobre todo el circuito de programación establecido con los intercambios de público que generamos con estas instituciones y con otros museos”, recordó Morales.



Ahora el panorama ha cambiado en este 2022 y aunque no ha sido como el 2019, estos primeros meses han marcado una tendencia a la mejora.



“Lo veo con mucha esperanza y hablar que en el Día internacional de los Museos de este año podamos anunciar que estamos en franca recuperación de actividades y obviamente en aplicación de los aprendizajes que nos dejan estos momentos de crisis”, agregó el director de este museo.



Óscar Roldán Alzate, director del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, también es optimista con este 2022, tras un 2020 y un 2021 con restricciones en la entrada a distintos públicos.



“Ha sido un reto muy importante para la universidad haber sorteado este tiempo de pandemia, nos dimos cuenta de que ya existían los medios para poder descentralizar las prácticas pero también hay ciertas prácticas que necesitan de la presencia física, un museo se disfruta habitándolo y esa es la gran apuesta de la universidad”, dijo Roldán.



Por ahora, es este Día Internacional de los Museos, estos lugares en Medellín esperan ser visitados, con mayor especialidad, cuando muchos tienen una programación especial. Igualmente, los directores consultados esperan que cada vez más el público llegue y apoye las distintas colecciones con la presencialidad, la misma que había sido arrebataba en tiempos de pandemia.



Museo El Castillo en El Poblado, Medellín.

Prográmese para este 18 de mayo

Este 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos y en Medellín varios de ellos hay programación especial.



El Mamm, por ejemplo, abrirá sus puertas con entrada libre entre las 11:00 a.m. y las 7:00 p.m.



Como parte de la programación, el museo ofrecerá recorridos comentados por las exposiciones a las 11 a.m., 3 p.m. y 5 p.m. El punto de encuentro será la taquilla. También se activará el performance ‘En silencio pero juntos’, una pieza creada por la artista María José Arjona y activada por el artista Camilo Acosta, entre las 11 a.m. y las 5 p.m. como parte de la exposición María Teresa Hincapié. Si este fuera un principio de infinito.



Para finalizar la jornada, y en el marco de la exposición ‘Nuevas cronologías del sonido’, se presentará ‘Un eco infinito’, un concierto y espacio de conversación con Miguel Isaza, artista de Medellín que hace parte de esta exposición. Este evento iniciará a las 6 p.m. y tendrá entrada libre hasta completar el aforo de nuestra Sala de Experimentación Sonora Lab3.



En el Cementerio Museo San Pedro, se abre este miércoles el ‘Cementerio Virtual – Memoria Viva’, un espacio en el que las familias pueden perpetuar la memoria de su ser querido a través de la actualización de su perfil: aficiones, ocupaciones, apodos, historias, publicar mensajes, frases célebres y fotografías del fallecido, además las familias podrán compartir el perfil (La tumba virtual) con sus conocidos para que más personas puedan interactuar con él.



Esto se puede hacer en: https://cementeriosanpedro.org.co/cementerio-virtual-memoria-viva/



En el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, también habrá una variada programación. Se destaca que habrá recorridos guiados entre las 11:00 a.m. y las 12:00 m. y las 3:00 p.m. y 3:30 p.m., allí la entrada es gratuita.



En el Museo de Antioquia la entrada será gratis durante todo el día. A las 10:00 a.m. será la inauguración de la Exposición 'Rizona', entre las 3:00 y 5:00 p.m. habrá karaoke y durante la tarde habrá mediaciones con varias exposiciones.



