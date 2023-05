Entre el 3 y el 5 de mayo Medellín será la sede de la décimo octava edición de la Cumbre Mundial de Comunicación Política que reunirá a más de 300 expertos internacionales en la materia y cerca de 2.500 asistentes en el Hotel Intercontinental.



En el evento se abordarán tendencias electorales entre periodistas, políticos, consultores, estrategas, estudiantes de comunicación social y ciudadanía, que debatirán prácticas exitosas y estrategias políticas ganadoras en toda la región.

Entre los invitados 'estelares' del evento figuran los españoles Víctor López —asesor de Nayib Bukele en El Salvador y de Rodolfo Hernández durante los primeros meses de su candidatura presidencial— y Xavier Domínguez de la agencia de publicidad Wish Wish.



En diálogo con EL TIEMPO, Daniel Ivoskus, presidente de la Cumbre, habló de los detalles del evento, la importancia de la profesionalización de la comunicación política en Colombia y Latinoamérica, los cuestionamientos sobre la financiación de la alcaldía de Medellín y el papel de la ideología en la programación.

¿Qué significa volver a Colombia con la cumbre?

La verdad es que es un país que siempre nos ha recibido muy bien. Es un país que avanza mucho en la profesionalización de la comunicación institucional, de la comunicación del gobierno, de las campañas. Nosotros tuvimos tres etapas en Colombia, en Cartagena estuvimos en 2014 y 2016 y en Bogotá en 2018. Hay una complejidad de relación entre gobierno, sociedad, política, ciudadanos y es bueno ver todas las nuevas tendencias, que es lo que está pasando en el mundo. Ir por primera vez a Medellín, una ciudad maravillosa y y tan valorada a nivel internacional, creo que es el condimento excelente para esta nueva edición de la Cumbre.

¿Influye la realidad política de un país o una ciudad en esa decisión?

No. Muchas veces el calendario electoral ordena los temas centrales de la cumbre. Hay un proceso electoral en el mes de octubre en Colombia, entonces generalmente los temas que se van a tratar mucho más son la potencialidad de candidatos, la buena gestión, la incidencia de los nacional en lo local. Hay diferentes enfoques, pero la cumbre es amplia porque no solo se va a hablar de Colombia.

¿Qué podrán ver los asistentes durante el evento?

El programa ya está publicado en la página web de la cumbre y lo pueden descargar. Ahí pueden ver todas las salas, los lugares, los conferencistas y los títulos de las conferencias. Ahí pueden armar su esquema de participación. El público arma su propia agenda y tiene mínimo cinco opciones. No está obligado a escuchar un determinado panel, todo lo contrario, según sus intereses puede participar.

El evento se ha realizado en diferentes ciudades de Lationamérica. Foto: Cortesía Cumbre Mundial de Comunicación Política

Vienen personas de toda la región. ¿Cómo eligen a los panelistas?

Tenemos dos maneras de convocatoria y hay distintos formatos de participación. En cuanto a formatos, tenemos conferencias magistrales, conferencias, talleres, ponencias y paneles. Los conferencistas magistrales son convocados por la cumbre por diferentes motivos, por contexto, coyuntura e interés de los participantes. Después hay un área de ponencias abiertas en donde impulsamos el desarrollo de la profesión y de jóvenes profesionales, se les abre una puerta para que puedan presentar sus trabajos.



¿Cuántas personas esperan que asistan al evento?

Creo que el movimientos serán 2.500 personas, es lo que tenemos calculado según los registros. Tenemos programas de becas y afinidad. La Universidad Pontificia Bolivariana —aliado del evento— tiene un cupo grande para alumnos, voluntarios y colaboradores. Los medios de comunicación, hay un cúmulo de noticias con 200 expertos de comunicación hablando y opinando con libertad.

Usted hablaba de la profesionalización de la comunicación política. ¿Cuál es la importancia de esto?

La democracia se sustenta en instituciones y la comunicación política lo que hace es el fortalecimiento institucional, como primera medida, en cuanto a la relación entre la institución y la ciudadanía. Tengamos en cuenta que a veces uno puede tener la mejor idea, la mejor política pública para implementar, pero mal comunicada puede generar un rechazo social. Entonces creo que el el primer punto es el fortalecimiento institucional. El segundo que me parece muy importante son los valores democráticos en términos de democracia y diálogo porque si no parecieran sociedades hiperpolarizadas, como la que nos toca vivir, que es todo blanco negro y el esquema es amigo - enemigo o estoy a favor o en contra de todo. La cumbre se ha convertido en estos 15 años en un espacio de diálogo, donde sectores que no se hablan entre sí, en la cumbre es una cuestión de respeto, de diálogo, de poder pensar y sacar conclusiones en común. Después es el networking y el intercambio, ver qué está pasando en distintos lugares, nos pasa mucho con las ciudades ¿Cómo una ciudad enfrentó un determinado tema? Eso se da en las charla entre pares que durante tres días estás compartiendo.

Mencionaba usted el tema del diálogo. ¿Qué papel tienen las ideologías políticas en una cumbre como esta?

Siempre buscando equilibrio, es muy importante para nosotros. Por eso, durante 15 años nunca hemos tenido un problema en términos de sesgos ideológicos o de apoyar un lado o el otro. A lo largo de estos años han pasado todos los colores políticos, inclusive candidatos que se decían antisistema o antipolítica, que viene y cuenta su experiencia, algo que se está poniendo de moda en algunos países de la región, pero en eso somos totalmente abiertos y democráticos. Lo único que para nosotros es muy importante es el respeto. Uno puede defender sus ideas, pero el respeto es una de las palabras clave y que se respira permanentemente los tres días de la cumbre.

Todos los cambios de la Consultoría Política en un solo lugar…



Hace algunos días se cuestionó el patrocinio de la alcaldía de Medellín a este evento. ¿Normalmente se buscan estos apoyos?

Claro, por supuesto. Hay una cuestión estratégica, hasta si quieres, una cuestión económica- Te puedo poner algunos ejemplos: el Buró de Convenciones de Cancún, el Buró de Convenciones de Monterrey, la Secretaría de Turismo de Buenos Aires, el Municipio Metropolitano de Quito o el de Santo Domingo. ¿Cuáles son los beneficios?, que es lo que tienen que pensar, ¿cuál es el derrame que se genera a partir de que hay una cumbre una ciudad. Es insignificante los valores que invierten en capacitación, publicidad o en difusión. Hay 2.500 asistentes que se quedan mínimo cinco noches, multiplica eso más los tickets aéreos, las comidas, el entretenimiento, inversiones... El derrame económico que eso genera. A eso se suma lo que genera en cuanto a reputación, inversión y trabajo para la gente.

En la cumbre siempre hay un gran invitado que se anuncia el día antes. ¿Hay alguna pista?

Tengamos en cuenta que esta es una elección municipal y regional entonces el interés está en experiencias de gestión locales. Van al alcaldes de Ecuador y Argentina. Vamos a tener una alcaldesa de El Salvador, que es es algo que miran muchos sectores, qué está pasando con Bukele en El Salvador, bueno, va a haber una alcaldesa contando su experiencia de gestión y cómo han vivido todos estos años. Buscaría perfiles más de ese lado que de invitados que terminan siendo todos. Yo creo que habrá cosas interesantes y habrá para todos los gustos ideológicos. No somos de izquierda y de derecha como organización. Planteamos un espacio de diálogo y debate centrados en la profesionalización para tener mejores políticos y mejor política.



MEDELLÍN

