Cuatro días después de haber ocurrido el homicidio del médico Octavio Osorio, de 93 años, padre del actual rector de la Universidad CES, Jorge Julián Osorio, en el interior de su vivienda, ya se capturaron a los presuntos responsables.



La Policía Nacional informó la captura de Modesto Herrera, alias Javier; y de Juan Carlos Cárcamo, alias El Negro, de 38 y 43 años de edad respectivamente, quienes son señalados de ingresar a la vivienda de la víctima el pasado viernes, en un intento de hurto que terminó con el homicidio con arma blanca del señor Osorio, además de herir a la esposa e hija del mismo.

De acuerdo con las autoridades, con el material probatorio recopilado se logró que fueran emanadas dos órdenes de captura por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y gravado en la modalidad de tentativa.



Los señalados, aclaró la Policía, fueron capturados de manera separada en distintas zonas del país.



La primera captura se registró el domingo en la noche en el departamento de Sucre, municipio de Sincelejo, cuando uno de los implicados huía de la ciudad en un bus de transporte público pretendiendo llegar a la ciudad de Maicao, desde de donde pretendía cruzar la frontera al vecino país de Venezuela.



Con tecnología y en tiempo récord capturamos a los presuntos responsables de la muerte del padre del rector de la Universidad CES.

“La sorpresa para él (‘El negro’) fue grande, pues no se esperaba que la Policía le llegara hasta ese sitio con una orden de captura, mucho menos en un día de elecciones. Sabíamos que su intención final era huir para eludir a las autoridades colombianas”, expresó el coronel Gustavo Franco, comandante de la Región de Policía No. 6.



La segunda captura se dio en el municipio de Bello (norte del Aburrá) en una diligencia de allanamiento y registro, en un operativo apoyado por el grupo de operaciones GOES, el helicóptero Halcón, Inteligencia Policial y Policía de Infancia y Adolescencia. En los procedimientos de policía incautó un celular.



Por su parte, el brigadier General Javier Josué Martín, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, expresó para materializar la captura en tiempo récord, se requirió la revisión minuciosa de más de 600 minutos de video de cámaras de seguridad públicas y privadas de la ciudad, el procesamiento y digitalización de imágenes, y análisis y verificación de medios de almacenamiento digital a través del sistema IBIS (sistema biométrico facial, palmar y dactilar), permitieron la individualización de los implicados.



“Esta actividad de Policía Judicial articulada al uso de tecnología, permitieron continuar con las actividades de investigación. Además, se desarrollaron actividades investigativas como laboratorio de criminalística en el lugar de los hechos, recepción de fuentes orientativas, tres entrevistas, un interrogatorio a indiciado, tres búsquedas en bases de datos públicas y análisis de comunicaciones”, expresó el uniformado.



De acuerdo con las interceptaciones telefónicas obtenidas ambos procesados estaban gestionando su salida del país.



Por su parte, Natalia Rendón, directora seccional de Medellín, informó que este martes 15 de marzo se realizaron las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, en las que los dos capturados fueron cobijados con medida preventiva de aseguramiento en centro carcelario y se les imputaron los cargos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y tentativa de hurto calificado y agravado.



Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en cuanto a los cargos imputados por la Fiscalía.



