Revelan audio de contralor de Antioquia que salpica a gobernador

Se conocen nuevos detalles sobre los delitos en los que habría incurrido el contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, capturado con otros funcionarios por presuntamente integrar una red de corrupción en el departamento.En la audiencia de imputación de cargos, que avanza en el Palacio de Justicia de Medellín, la Fiscalía reveló audios de interceptaciones telefónicas ordenadas al contralor.

La fiscal del caso explicó que hay evidencia de que Zuluaga habría usado favores para beneficiar a municipios o a entes determinados que debían ser auditados.



Uno de los audios presentados en la audiencia da cuenta de una conversación entre el contralor y un hombre desconocido que le llama la atención por no haberse referido a presuntas irregularidades que habrían causado la contingencia en Hidroituango, en abril del año pasado.



En el audio se escucha que el contralor responde que ya se había referido a aspectos de Hidroituango, como el cuestionado contrato de aceleración pero que no habría vuelto a hablar de ello para no "echar al agua al gobernador", aunque no se especifica de cuál gobernador se trata.

El contrato de aceleración se habría empezado a ejecutar para cumplir con los tiempos de entrega del proyecto, lo que provocó procesos en la obra de la hidroeléctrica que pudieron haber causado complicaciones.



Cabe recordar que el contralor Zuluaga fue capturado en un grupo de 10 personas, presuntas responsables de integrar una red de corrupción que, según la Fiscalía, operaba desde la Contraloría General de Antioquia.



Entre los capturados, además de dos personas particulares, hay siete servidores públicos entre los cuales están William Enrique Rendón Agudelo, César Augusto Zapata Pérez y Luz Marina Marín Daza, alcaldes de los municipios de Jardín, La Pintada y San Carlos, respectivamente. También capturaron a tres contralores auxiliares y el gerente del hospital de Copacabana (Antioquia).



Estas 10 personas deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias, prevaricato por acción, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.



