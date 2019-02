La conmovedora y multitudinaria despedida a Legarda en Medellín

Miles de seguidores, en su mayoría niños y adolescentes, se concentraron en Medellín para rechazar el asesinato de Fabio Andrés Legarda, quien perdió su vida el pasado 7 de enero en el sector de El Poblado. Aunque aún no se tienen las cifras precisas, se estima que unas 15.000 jóvenes participaron del homenaje.

Desde las primeras horas de la mañana del domingo, los alrededores de la Plaza de Toros La Macarena, comenzaron a inundarse de un río de jóvenes vestidos de blanco, que a través de las redes sociales atendieron la convocatoria.

“Quise venir acá para darle la última despedida a Legarda. Él era una persona que me inspiraba alegría, que quería vivir cada segundo de su vida en compañía de sus seres queridos. Me parece muy injusto lo que ocurrió. Por medio de la violencia están arrebatando vidas con sueños. Hoy fue Legarda y mañana puede ser cualquier persona a la que no le daremos tanta importancia”, opinó Angélica Marín, una adolescente de 14 años que asistió al evento.

A partir de las 2 p. m., cuando el aforo del lugar ya estaba copado, comenzaron a llegar varios de los youtubers e influenciadores más importantes de Medellín y el país.



Entre ellos, estuvieron Sebastián Villalobos, las Ventino, la Segura, el Mindo, Matthew Windey, Marilyn Oquendo, El Parche, Julián Pérez, Daniela Arango, Manguito Vlogs, Laura García HOLA HOLA, Daniela Dique, Daiky Gamboa, entre muchos otros. Todos ellos llegaron vestidos de blanco y con ramos de flores en sus manos. Así mismo, el evento contó con la música de Mister Black, Pasabordo, Micro TDH, entre otros.



“Lamentablemente nunca tuve el placer de poder conocer personalmente a Legarda, pero cuando lo comencé a seguir hace un par de meses logré ver esa magia que hoy estamos presenciando aquí en carne y hueso. Todo esto es algo que me pone muy triste porque siento que es la vida misma arrebatándonos a un soñador”, dijo Sebastián Villalobos, uno de los youtubers que asistió a la concentración.

Los seguidores llenaron las graderías para acompañar en el sentido homenaje a Legarda. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

“Todas las personas somos soñadoras, pero al final somos muy pocos los que tomamos la decisión de ir tras de ellos. Legarda era una persona que proyectaba eso en cada cosa que hacía. Cualquiera de nosotros pudo haber estado en su situación y eso es lo que da tristeza. Sin embargo, hoy es un motivo para celebrar su vida, así como la de las personas víctimas de la violencia”, agregó Villalobos.



En el lugar había una tarima con sonido, acompañada de una pantalla gigante, donde se proyectaron imágenes del fallecido cantante, abrazado a su novia Luisa Fenanda W, quien llegó al lugar a las 3:16 p. m. causando euforia en el público. Desde los más apartados rincones de las gradas, cientos de luces de celulares se encendieron al unísono y un agudo grito ensordecedor sacudió el recinto.

Unos cuantos minutos después llegó la familia de Legarda. El padre tomó el micrófono y con la voz entrecortada se dirigió a los seguidores de su hijo.

“Quiero agradecerle a Colombia entera todo el amor que le dieron a mí hijo. Ustedes fueron la razón de sus esfuerzos. Hoy vamos a despedirlo de la forma que él quería. Legarda se va dejándonos un legado de amor. Desde ahora quiero que cada uno de ustedes luchen por sus sueños, que tengan el ejemplo de él en su corazón”, dijo a la multitud Fabio Legarda, quien pidió un minuto de silencio, y provocó que toda la euforia del lugar se apagara de un tajo.



A pesar de que la entrada era libre, cientos de personas se quedaron por fuera.. Para ellos, la opción fue acomodarse en las zonas verdes aledañas al centro de eventos y mirar lo que allí ocurría a través de dos pantallas gigantes que instaló la Alcaldía de Medellín.



La concentración ’Más sueños, menos balas’ fue posible gracias a la unión de varias entidades. La Alcaldía de Medellín aportó la tarima y la separación de la Plaza de Toros, mientras los artistas e invitados pusieron su música y talento.



Fabio Andrés Legarda era un cantante de música urbana e influenciador colombiano, recordado principalmente por su participación en el reality show de cocina Máster Chef, emitido por el canal RCN.



Allí comenzó a entablar una relación amorosa con la youtuber Luisa Fernanda W. Su primer sencillo, titulado La Verdad, fue el inicio de una carrera musical que lo llevó a presentarse en diversos escenarios de los Estados Unidos y Colombia. Uno de sus sencillos más exitosos, Otra vez, registra a la fecha más de 23 millones de reproducciones en YouTube.



