Desmienten audio sobre desabastecimiento de productos en Medellín

La Gobernación de Antioquia desmintió un audio que estuvo circulando por whatsapp y en el que se indicaba a las personas un supuesto desabastecimiento de productos este miércoles en Medellín y el departamento.

@QuinteroCalle qué hay de cierto ese audio q está rodando q mañana será terrible y quemarán todos los camiones que lleguen a Medellín y habrá desabastecimiento de gasolina y comida? — Clau (@clauguerrita) May 5, 2021

Luego de una reunión sostenida con la Mesa Departamental de Coordinación para el Abastecimiento y la Seguridad Alimentaria, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, Rodolfo Correa, expresó que la cadena de abastecimiento de alimentos agrícolas y procesados funciona con completa normalidad en el departamento.



"Es muy importante que no les sigamos el juego a los que quieren hacer terrorismo digital”, manifestó Correa al referirse al audio y otras informaciones que circulan desde principios de esta semana.



No obstante, Correa advirtió que el 74 por ciento de los productos que se consumen en Medellín son traídos desde otros municipios, 9 por ciento de otros lugares del departamento y 65 por ciento son importados, por lo que el problema sí son los proveedores de Antioquia.



En específico, porque el departamento depende, por ejemplo, del Valle del Cauca en productos como el huevo y el pollo.



De otro lado, pidió a las familias no sobreabastecerse, dado que en este momento no es necesario comprar más alimentos de los habituales, y hacerlo “sí podría generar dificultades para que otras personas puedan adquirir los alimentos que necesitan”, agregó.



El secretario de Agricultura también aseguró que la Asociación de Transportadores de Carga no se ha declarado en paro y pidió precaución en el procesamiento de la información y prudencia en estos momentos en los que las manifestaciones continúan.

Algunos productos no llegaron

De acuerdo con la Central Mayorista de Antioquia, en la madrugada de este miércoles no ingresaron a esta central de abastos algunos productos, como la arveja verde y el aguacate Hass.



A su vez, si bien no de puede hablar de desabastecimiento, sí se continúa presentando disminución en el abastecimiento de algunos productos provenientes de otras zonas

del país, debido a las dificultades en ciertas vías principales de Colombia, ocasionadas por los bloqueos en las mismas.



Por lo pronto, en esta central sí recibieron productos y alimentos de las diversas subregiones de Antioquia, quedando pendiente el ingreso de productos nacionales e

internacionales; por lo cual, allí reportan tener un incremento de un 10 por ciento

(comparado con el día anterior) en las cotizaciones de alimentos pertenecientes a la canasta familiar, como papa, yuca, plátano, cebolla blanca y roja, tomate chonto, pitahaya, pimentón, fríjol verde y cítricos.



Cabe recordar que la misma central indicó que este martes, los precios de algunos productos habían incrementado entre un 25 y 30 por ciento, siendo el caso más significativo el de la papa.



