Varios estudiantes de un colegio de Betania, Antioquia, tuvieron extraños síntomas cuando participaban de una actividad cultural. Según la versión de las autoridades, algunos cayeron desmayados y otros tuvieron vómito y náuseas.

(Puede leer: ¿Cuándo comienzan las vacaciones de final de año en los colegios de Colombia?).

Carlos Mario Villada, alcalde de Betania, estaba presente en el evento con los niños de la Institución Educativa Perla del Citará cuando notó que empezaron a desmayarse.

"Vimos que era muy repetitivo que algunos niños se desmayaran. Decidimos entonces cancelar el evento e ingresar los niños nuevamente a clases. Cuando ellos ingresaron, se continúan presentando los desmayos e inmediatamente se suspendieron las clases", precisó el mandatario para Caracol Radio.

(Además: Explosión dentro de una vivienda en Rionegro, Antioquia, dejó un muerto y 22 heridos).

El hospital del municipio activó el plan interno de emergencias para lograr prestar la atención oportuna. En total, 25 alumnos fueron llevados al centro asistencial.

¿Por qué hubo desmayo masivo en colegio de Antioquia?

Facebook Twitter Linkedin

Los niños fueron socorridos por los Bomberos. Foto: Facebook: Paula Andrea Builes

Julián Mesa, coordinador médico del Hospital San Antonio de Betania, afirmó que, luego de analizar los signos clínicos y entrevistar a los muchachos, ya tienen una hipótesis de lo que habría ocurrido.

"Nos hace pensar que estamos ante un episodio colectivo de pánico. Esto no quiere decir que no sea una situación clínica de atención; sin embargo, minimiza el riesgo de fatalidades", dijo en un video.

De acuerdo con el portal de salud de la Mayo Clinic, un ataque de pánico puede originarse por un alto nivel de estrés, provocando "reacciones físicas graves cuando no existe un peligro real o causa aparente".

Mesa hizo un llamado a la tranquilidad de los padres de familia y los invitó a prestarle atención a los casos que están bajo observación médica.

(Siga leyendo: Las impactantes imágenes desde el aire tras explosión en vivienda de Rionegro).

"Por favor, no difundan los mal llamados chismes sobre el asunto. Hasta ahora se está investigando la causa, no hay una causa clara. Si escuchan que fue una intoxicación, un embrujo... Traten de no prestarle atención a esas ideas porque todavía se está investigando", sentenció.

El parte del médico fue rechazado por la madre de uno de los estudiantes, quien exigió una pronta investigación.

"Es intolerable que den un diagnóstico de ataque de ansiedad, un episodio que pasó con nuestros hijos y adolescentes con desmayos y convulsiones. No es normal lo sucedido, necesitamos claridad sobre este suceso", comentó en redes sociales.

Además, puede ver:

También puede leer:

- Envían a cárcel a presunto feminicida de Ana María: reveladores detalles de audiencia.

- Muere motociclista en la salida de Bogotá por accidente con tractocamión: cierran vía.

- Familia de 'Susa' hace dramático pedido tras fatal accidente de la niña 'influencer'.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS