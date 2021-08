Así se preparan los campesinos para su gran día en el Desfile de Silleteros

Doña Leopoldina Alzate de Grajales jamás se imaginó que la silleta que cargó en el 2020 en un atípico Desfile de Silleteros realizado sin público y en un improvisado parqueadero sería la última.



Para este 2021, los dolores de su columna le impedirán cargar una silleta y, en su lugar, hará parte del grupo de silleteros pioneros, aquellos que desfilan en una carroza llevando en su regazo una canasta o un ramillete de flores.

Dice que aunque entiende que su cuerpo no debe cargar los 70 kilos que pesa, en promedio, una silleta tradicional, su alma no quiere desligarse de esta hermosa composición floral que tantos galardones le dio a ella y a su familia en más de 45 años. "Aún puedo cargarla, pero sé que no debo", dice con una sonrisa tímida.



A ‘doña Leo’ se le siente la tristeza en la mirada y en la voz cuando habla de lo que será el desfile de este domingo. Dice que aún no decide qué va a llevar, pues insiste en que quiere portar una silleta, así sea en una escala y peso menor.



“Desfilar es un orgullo para mí y es algo de disfruto mucho. Es que esto viene desde la época de los abuelos y es una herencia que estamos dejando. Tengo 7 hijos y todos son silleteros, al igual que los 11 nietecitos que tengo”, cuenta la experimentada silletera.

Doña Leopoldina Alzate vivirá este año el desfile desde la carroza de silleteros pioneros. Foto: Esneyder Gutiérrez

Y aunque en sus 45 años desfilando le ha tocado recorrer diferentes lugares donde se realiza el evento, lo que no ha cambiado es el estilo de silleta y en su espalda siempre se vio una Tradicional. Explica que esa silleta fue la que fundó el desfile y es la que muestra las flores nativas del corregimiento, por eso, para ella, es la más valiosa para el evento y para los campesinos.



En su colorido y extenso jardín tiene más de 120 especies de flores a las que cuida como sus hijas. Les habla, les canta y hasta dice que no tiene una favorita porque las otras se ponen celosas.



“Ella extrañan la mano de uno. El año pasado tuve que irme como 15 días porque hubo un caso de covid en la vereda y era muy contagioso. Cuando volví las planticas estaban todas marchitas, sequitas y agachaditas, entonces las empecé a cuidar nuevamente y volvieron a florecer”, cuenta Leopoldina.



Aunque no desfilará como tradicionalmente lo ha hecho, 'doña Leo' seguirá haciendo parte de este hermoso evento, esta vez como una silletera pionera.

Quien sí podrá desfilar con silleta en la espalda será Joaquín Emilio Zapata. En su finca Los Girasoles el movimiento se ve desde tempranas horas de la mañana con la llegada de varios campesinos que buscan comprarle flores para sus silletas.



Con una habilidad aprendida a través de los años, amarra racimos de diferentes especies separando aquellas que son para él y su familia y las restantes las vende a quien lo necesite.



“Ya tengo más de 20 pedidos solo para hoy. Tratamos de vender de a uno o dos 'ramitos' para que pueda alcanzar para todos. Es que las granizadas que cayeron este año afectaron mucho el cultivo y muchas no alcanzaron a florecer, y con tantas lluvias la que no se pudre se cae al piso”, explica don Joaquín.

Don Joaquín tiene su jardín en la vereda Barro Blanco, de Santa Elena Foto: Esneyder Gutiérrez

Dice que la preparación comienza desde febrero con la siembra de las flores que más tardan en florecer. Ya, en agosto, los días previos al desfile son de mucho trabajo, tanto por la recolección de las flores como por el armado de la silleta.



“Este año voy con una silleta Monumental. Aún me está dando vueltas en la cabeza el diseño que quiero hacer porque no lo tengo claro. El viernes y el sábado nos reunimos toda la familia para comenzar el armado de las silletas. Es un muy momento muy especial porque se charla muy bueno y vienen hasta los primos”, dice el silletero.



Lleva 44 años como sillerero y ya sabe lo que es llevarse un premio absoluto con su silleta, aunque dice que fue hace más de 20 años.



Aun así, con orgullo cuenta que el año pasado logró alcanzar un quinto puesto.



Sin embargo, lo que más ha disfrutado de los desfiles es poder haber desfilado junto a su nieto, quien también ocupó un quinto lugar en 2020.



Para este año, espera que las más de 60 variedades de flores que tiene en su jardín se sumen a una noche de inspiración para ser uno de los ganadores este domingo en el Desfile de Silleteros.

Otros detalles del Desfile

La Administración Municipal advirtió que no se permitirá llevar alimentos ni a menores de 2 años.



“Dentro del estadio y en la zona del Obelisco estarán activados los sitios de los comerciantes del sector. Las personas en situación de discapacidad serán ubicadas, con un acompañante, en el sector occidental de la pista del estadio”, indicó la Alcaldía.



El evento se verá por TV entre las 10 a. m. y 6 p. m., o a través de las redes sociales de la Alcaldía de Medellín.Al finalizar el Desfile de Silleteros, 24 carrozas circularán por diferentes barrios de la capital antioqueña, en la ‘Caravana de las Flores’.



Cabe recordar, de otro lado, que quienes no se hayan vacunado se pueden dirigir al puesto de vacunación del coliseo Yesid Santos, que estará abierto.



