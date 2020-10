La ardua búsqueda de madre desaparecida en Medellín

En Medellín se conformó una mesa de búsqueda para hallar a Luz Leidy Vanegas, una mujer de 44 años que desapareció el 1 de enero en el barrio Castilla (noroccidente de la ciudad).



Encontrar a esta madre se ha convertido en uno de los grandes retos de los movimientos feministas y de las autoridades, por el misterio de su desaparición. Además, se ha convertido en la imagen de las mujeres desaparecidas en la ciudad, en parte, gracias a la gestión de su hija, Yesenia Rivera Vanegas, quien se ha encargado de buscar y reclamar acciones que den con el paradero de su mamá.



Es por eso que en la mañana de este martes, la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana, La Fiscalía, el Ejército y el movimiento Estamos Listas hicieron un recorrido de búsqueda de esta mujer por el barrio y se anunció dicha mesa de búsqueda.



En la jornada, se entregaron volantes para que la ciudadanía pudiera conocer los números para dar alguna información al respecto. Incluso se dará recompensa, según anunció la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aunque no se especificó el monto.



“Los que nos han informado es que tienen tres hipótesis pero ninguna se ha podido confirmar y no hay todavía indicios, por eso nosotras quisimos acercarnos al barrio, mirar si tiene que ver algo con los grupos armados del barrio o qué relación tiene su desaparición con la expareja”, explicó Dora Saldarriaga, concejala del movimiento Estamos Listas.



En cabeza de la @AlcaldiadeMed, y en articulación de los organismos de seguridad y justicia, recorremos el barrio Castilla en la búsqueda de información que permita encontrar a Luz Leidy Vanegas, desaparecida desde el 1 de enero. pic.twitter.com/M8dlrwofVW — Jose Acevedo (@acevedossa) October 20, 2020

Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia, José Gerardo Acevedo Ossa, quien estuvo en la jornada de búsqueda de esta mañana, expresó que: “Todas las acciones que estén en nuestras manos para encontrar a Luz Leidy se están realizando con la articulación que tenemos con autoridades, con la Fiscalía y con la Policía. Incluso con el Ejército. El llamado esta vez es a la ciudadanía, alguien ve algo, alguien sabe algo, todos podemos ayudar en esta campaña. Queremos a Luz Leidy sana y salva y con su familia”.



Según el brigadier general Eliecer Camacho, comandante de la la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Luz Leidy no tenía amenazas. “Igualmente, no se tiene alguna actividad conocida que le representara peligro contra su vida. Las hipótesis que se maneja desde el comienzo puede ser por una tema sentimental pero aún no tenemos certeza de este elemento material probatorio para corroborarlo”, agregó.



Luz Leidy Vanegas, madre desaparecida en el barrio Castilla de Medellín. Foto: Twitter de Yesenia Rivera

De acuerdo con el relato de la hija, ese primero de enero, Luz Leidy tuvo una fuerte discusión con su pareja y salió de su casa, asegurándole a su hijo que ya regresaba, algo que no sucedió. La mujer vestía un jean oscuro y una camisa blanca.



En Medellín se adelanta una estrategia que se denomina ‘Buscarlas hasta encontrarlas’, que hasta el momento ha reportado 38 mujeres desaparecidas. “De esas todavía faltan cuatro por encontrase y hay un porcentaje de niñas desaparecidas”, detalló la concejala.



La Secretaría de Seguridad anunció que se recibe cualquier información sobre el paradero de esta madre en las líneas habilitadas para este fin: 316 4635513 - 3046289347. Además del 122 y 123.



