Las fallas en el proceso del interrumpido desalojo de Moravia, en Medellín

Era la mañana del 3 de noviembre cuando Alexandra García se vio sorprendida por la presencia del Esmada en su casa, en el morro de Moravia (comuna 4), en compañía de funcionarios de la Alcaldía de Medellín. Iban a desmontar su casa de tablas.



Lo que más recuerda es la manera cómo se sintió: “agredida verbalmente”, según cuenta. Pero, también la angustia de tener que salir de su casa con su hija de 2 años, enyesada de la cintura para abajo por una fractura que le dejó el haber sido atropellada por una motocicleta.



“Del temor, yo ahí mismo cogí y me salí y cuando me fui para arriba, llegó la otra gente a tumbar las casas. No me dio tiempo de volver a entrar”, narra a este medio en el sitio, a escasos metros de donde se construyó el invernadero, parte del proyecto medioambiental que la Alcaldía levantó allí cuando dejó de ser un morro de basuras.



“Ya para el martes, supuestamente, vuelven a desalojar y no sé qué vamos a hacer. No tenemos a dónde vivir, esta es la única parte, ese es el miedo mío y que vuelva otra vez el Esmad a sacarnos, a volverle a tirar a mi hermano y a mi hijo, porque a mi hermano me le hicieron una chamba en la frente, entonces es muy duro”, contó la mujer.



Su caso fue uno de los que más conmovió a la comunidad del Morro, que en palabras de sus habitantes, “resistió” el proceso de desalojo que comenzó a las 4 de la mañana de ese 3 de noviembre y se frenó en horas de la tarde tras la decisión de un juez.



Como apenas es una medida provisional, el miedo no se ha ido, mientras se conoce la decisión de fondo, que se espera sea la próxima semana.

De acuerdo con la Alcaldía se desmontaron siete de las 10 viviendas que están en alto riesgo. Foto: Esneyder Gutiérrez

García, que vende confites con su hijo, afirmó que nunca ha sido caracterizada por la Administración Municipal, una de las promesas en el desalojo, y a la vez, una de las observaciones que hizo la Personería de Medellín, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría cuando les fue socializado el procedimiento.



“Ese fue uno de los pedidos que le hicimos a la Administración Municipal. Ella nos manifestó tener una caracterización preliminar, no obstante la idea era que en el marco del procedimiento este fuera aprovechado para levantar una información y poder entregarles la oferta institucional”, le dijo a EL TIEMPO William Yeffer Vivas Lloreda,personero de Medellín.



En el sitio, varios habitantes confirmaron a este medio que no evidenciaron, en sus casos, ninguna caracterización, aunque el día del desalojo, la Alcaldía emitió un comunicado en el que afirmó que en la jornada fueron caracterizadas 184 personas, entre niños, niñas, jóvenes, madres gestantes, personas con discapacidad, adultos y adultos mayores, “quienes aceptaron voluntariamente la oferta institucional”.



La falta de caracterización fue parte de la denuncia pública que elaboraron el Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, la Corporación Volver, la Mesa de Concertación del Morro de Moravia y La Región de los Dos Ríos, en un documento difundido el 5 de noviembre.

.@QuinteroCalle, abra rutas de diálogo para encontrar una solución que no vulnere los derechos de los habitantes de Moravia. Desplegar 1000 policías, destruir casas y tirar a niños, mujeres y ancianos a la calle no resuelve nada. Sea consecuente. #ATENCION #URGENTE #SOSMoravia pic.twitter.com/yOTh7FuwCf — Omar Restrepo (Voz campesina en el Congreso) (@Omar_Comunes) November 3, 2021

EL TIEMPO quiso contrastar con la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Medellín si finalmente no se hizo la caracterización, además de otros puntos denunciados como que no se habría frenado el desalojo de manera inmediata cuando se conoció la decisión, o a qué programas o proyectos pueden acceder los habitantes del Morro de Moravia (oferta institucional), además de si hubo presencia del ICBF, pero la dependencia se abstuvo de dar declaraciones hasta no conocerse la decisión del Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Medellín.



No obstante, el personero de la ciudad afirmó que el desalojo sí se interrumpió una vez se conoció la decisión en el puesto de mando unificado (PMU) y defendió el papel de este ente del Ministerio Público, ante la denuncia de que no había habido, de su parte, una protección tangible de los derechos de los desalojados.



"En algunas oportunidades los ciudadanos quieren que la Personería actúe de determinada manera, según sus convicciones y nosotros lo que hacemos es que nuestras actuaciones la hacemos en el marco de los procedimientos establecidos en las normas que regulan nuestras actividades y con el respeto el debido proceso, los derechos humanos y los derechos fundamentales", destacó el personero.

¿Quiénes habitan el morro?

Yo me acuesto aquí, le echo llave, pero esperando en cualquier momento el 'ploom', el estruendo y el desempelote de la casa FACEBOOK

TWITTER

Esteban Restrepo, secretario de Gobierno, mencionó recientemente que el loteo de las bandas de la zona había hecho que en momentos como la pandemia y el paro nacional, las invasiones allí crecieran. Aunque el loteo es un secreto a voces, diversas fuentes consultadas coinciden en que coexiste este fenómeno con una población vulnerable a la que “le incumplieron”.



Líderes del sector afirman que les incumplieron porque, tras seis años de aprobado el proyecto habitacional ‘Mirador de Moravia para los hijos de Moravia’, consignado en la Resolución 176 del Isvimed, este no se ha materializado y, por ende, propietarios y habitantes de la comunidad del Morro de Moravia, no tienen una vivienda digna. Por ello, estas familias estarían asentadas en el sitio de manera informal.



Hernán Darío Martínez, abogado y docente integrante del Laboratorio Urbano, expuso que esta es una de las razones por las que la comunidad tiene desconfianza en la Administración Municipal, otra falla en el proceso de desalojo.



Desde el 2014 la situación se complejiza mucho más, aunque desde 2004 se hace un Plan de mejoramiento de Moravia, a raíz de una declaratoria de calamidad pública porque en el morro nadie podía estar asentado. Lo que se hizo para recuperarlo a corto plazo fue volverlo un parque ambiental”, expuso Martínez.



Pese a esto y que los derechos medioambientales son colectivos, el docente afirmó que teniendo en cuenta que el Morro de Moravia es un símbolo de resistencia, es probable que la decisión sea a favor de la comunidad.



Se estima que en esta zona habrían 172 familias y sus hijos, lo que significa un total de 432 personas.



“Aquí la mayoría de nosotros somos desplazados, yo soy uno que soy desplazado desde el 2009, de Tarazá, Antioquia. Y yo salí del campo, desplazado por la guerrilla. Nosotros estamos aquí luchando por una vivienda, para tener una comidita a tiempo, porque si uno paga arriendo no come o no se viste”, manifestó otro de los habitantes del sector del desalojo, mientras a su lado pasaba una gallina.



Los accionantes manifestaron en la acción de tutela que con el desalojo se está afectando gravemente su derecho a la vivienda digna, “a pesar de que muchas personas se encuentran reconocidas como Hijos de Moravia, víctimas del conflicto armado, madres cabeza de familia, personas mayores, en situación de pobreza extrema, etc”.

Víctimas del desarrollo

Alfonso Insuasty Rodriguez, docente investigador de la Universidad de San Buenaventura Medellín e Integrante del Grupo Autónomo Kavilando planteó que en el proceso de planeación de la ciudad se debe tener en cuenta la cantidad de personas que no han legalizado sus construcciones y las razones.



"Si usted pregunta en Planeación, la mayoría de las familias en Medellín no han legalizado sus viviendas y eso hace parte de una realidad que debe tener en cuenta también la planeación y la implementación de una obra de desarrollo. Ellos llegaron a allí por diversas olas de desplazamiento forzado, la violencia los echó y aquí, una vez se logran ubicar, montar sus cosas, montar su barrio", expuso el docente.



El investigador, para de un grupo de docentes que se han propuesto entender qué ocurre cada vez que hay una obra de desarrollo urbano en Medellín, indicó que el entramado del Morro de Moravia tiene que ver con los proyectos que la rodean y que lo que se ha evidenciado cada que hay una obra de desarrollo es que "



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO