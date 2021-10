Descartan que personas o vehículos estén atrapados en troncal a la Costa

En Copacabana, norte del Valle de Aburrá, las autoridades ya levantaron el puesto de mando unificado tras descartar que haya vehículos y personas atrapadas en el derrumbe que se ocasionó en la madrugada del lunes, tras las fuertes lluvias.



En esta importante vía, que de Medellín conduce a la Costa Atlántica y a las subregiones del Norte y el Bajo Cauca de Antioquia, continúan los trabajos para remover la tierra que cayó desde la montaña y que tiene el paso solo a un carril en sentido Sur- Norte y Norte- Sur en contraflujo.



(Le puede interesar: 'No’ a zona de tolerancia en Medellín, dice alcalde y se calienta el debate)

Oswaldo Isaza Meneses, secretario de Infraestructura de Copacabana, informó que este martes removieron 1.500 metros cúbicos de tierra, por lo que en total han recogido del sitio 2.500 metros cúbicos de los 10.000 que se estima que cayó sobre la carretera.



"Se tomó la decisión de levantar el puesto de mando ya que las condiciones de seguridad se mantuvieron, el riesgo es bajo y solo nos quedan las operaciones de remoción de material. También despejamos una calzada para verificar la no existencia de algunas personas que estuviesen atrapadas o algunos vehículos. El parte es positivo, no se encontraron ni personas ni vehículos atrapados”, detalló el secretario.



Isaza recomenzó a los habitantes de los demás municipios del norte del Aburrá (Girardota y Barbosa), abstenerse a usar la vía si no es estrictamente necesario, pues por el paso a un carril, el tráfico se pone lento.



(Lea también: En Necoclí reforzarán medidas de seguridad para atenuar los viajes ilegales)

Facebook Twitter Linkedin

Autoridades hicieron un recorrido por la institución educativa colegio Normal María Auxiliadora, ubicada en la cima del derrumbe. Foto: Jaiver Nieto/ El Tiempo

Las labores de remoción se pausaron a las 8 de la noche de ayer martes y continuaron a las 6 de la mañana de este miércoles, por motivos de seguridad y visibilidad de los operarios. Policía de carreteras hizo presencia durante toda la noche para facilitar el tránsito nocturno de vehículos, mientras que el Ejército hizo presencia por seguridad.



De acuerdo con la Alcaldía del municipio, dos retroexcavadoras, un cargador frontal y un retrocargador realizan las labores de remoción en el sitio y 26 volquetas transportan del material.



De otro lado, autoridades hicieron un recorrido por la institución educativa colegio Normal María Auxiliadora para evaluar las condiciones del lugar, ubicado en la ladera desde donde se desprendió la tierra. Cerca al deslizamiento, la Alcaldía identificó 14 familias que fueron censadas.



(Además lea: Medellín: habla novio de Aleja Torres, modelo que salió en ropa interior)



En el sitio se llevó a cabo la instalación de un radar para registro de movimientos con una precisión de hasta medio milímetro, para generar alertas tempranas y condiciones de seguridad para quienes transitan por la vía.

¿Cuánto tarda la intervención en la vía?

Juan Pablo López, secretario Regional y Sectorial de Desarrollo Territorial Sostenible y Regenerativo, explicó el lunes desde el puesto de mando unificado que la intervención en el sitio consta de tres fases.



De ellas, la primera era asegurarse de que no se tuvieran pérdidas humanas y la segunda se trataba de hacer remoción para dar vía en sentido Sur- Norte, donde se presentaba el mayor represamiento.



La última fase será encontrar una solución definitiva, en los próximos días, para evaluar el diagnóstico y las causas, en especial para determinar cómo sería la entrada al colegio ubicado en la parte superior (la Normal Superior de Copacabana), donde hubo pérdida de banca y desplazamiento en masa.



MEDELLÍN