Pese a derrumbe, Covipacífico dice que no habrá retrasos en Pacífico 1

La Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico) aseguró este martes que el deslizamiento de tierra que se presentó en el municipio de Amagá el pasado lunes 17 de agosto no alterará el cronograma de esta megaobra, con la que se pretende conectar a Medellín con la subregión del Suroeste de Antioquia.

(En contexto: En video quedó registrado impresionante derrumbe en Antioquia)



“El deslizamiento presentado este fin de semana en Pacífico 1, específicamente entre los puente 18 y 19 (inmediaciones del Túnel de Amagá, por el costado de Titiribí), no ocasionó afectaciones sobre la calzada existente y no altera los plazos previstos para la ejecución total del proyecto”, expresó la constructora en un comunicado.



Mauricio Millán Drews, gerente de Covipacífico, reveló que en el alud del lunes se desplazaron cerca de 3.500 metros cuadrados de tierra, una cantidad inferior a la calculada en el derrumbe que taponó la vía Medellin – Bolombolo en mayo de 2019.



(Lea también: Medellín entró a etapa de meseta de la pandemia; así va la ciudad).



“Esto comparativamente corresponde al 1,5 por ciento del derrumbe que se presentó en el 2019 en el sector de La Sinifaná, es decir que no es un hecho de gran magnitud”, planteó el gerente, reiterando que la emergencia del lunes no taponó este último corredor vial, crucial para la conectividad de esa subregión.

Esto corresponde al 1.5 por ciento del derrumbe que se presentó en el 2019 FACEBOOK

TWITTER

Durante el pasado fin de semana, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) solicitó al interventor y el constructor revisar a fondo la estabilidad de las obras, de tal forma que pudiera garantizarse la seguridad de los cerca de 2.600 obreros que trababan allí.



“La revisión ordenada por la Agencia Nacional de Infraestructura al Concesionario y a la Interventoría, incluye una verificación integral de la estabilidad, no solo de este sector sino de los demás taludes que hacen parte del proyecto, para garantizar que una vez las obras estén concluidas no presenten ningún tipo de afectación”, expresó la ANI en un comunicado.



Sobre este punto, Covipacífico aseguró estar analizando la situación de la obra, para prevenir afectaciones futuras.



Según agregó la empresa, el avance de Pacífico 1 actualmente se calcula en un 48 por ciento y se espera llegar a un 50 por ciento para finales de septiembre.



MEDELLÍN.