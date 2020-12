Derrumbe dejó dos muertos y tres heridos en vía Medellín- Bogotá

A los habitantes de la vereda El Silencio, en el municipio de San Luis, los sorprendió en la mañana de este sábado un deslizamiento de tierra que dejó como saldo dos personas fallecidas, tres heridas y cinco viviendas afectadas.



De los dos fallecidos, uno es un menor de siete años de edad, según confirmaron los organismos de rescate.



En el tramo, ubicado en la autopista Medellín- Bogotá (kilómetro 46+100), ya hace presencia personal del Instituto Nacional de Vías (Invías) removiendo el material que obstruye la vía.



El hecho se presentó a las 6:30 a.m., según confirmó Henry Suárez, alcalde del municipio.



"Es muy complejo el movimiento de escombros, no tenemos máquina, estamos desplazando personal de salud para la atención psicosocial de estas familias a la vereda El Silencio", indicó.



De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), el hecho fue reportado el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de San Luis a las 7:00 a.m., inicialmente con seis personas afectadas, pero se confirmó que eran cinco.



Un derrumbe en la vía Medellín - Bogotá, a la altura de San Luis, dejó dos personas fallecidas y tres rescatadas con vida.

"Se presenta afectación en la vía, pero también a viviendas y unos vehículos que quedaron atrapados. En este momento hay un equipo del Dagran verificando las condiciones, evaluando el riesgo en el lugar, para evitar futuras afectaciones adicionales", señaló Jaime Enrique Gómez Zapata, director Dagran.



A su vez, el Dagran afirmó que una de las viviendas afectadas funcionaba como establecimiento comercial.

De acuerdo con los organismos de gestión del riesgo, la emergencia fue superada y se trabaja en el bloqueo en la vía, sin embargo, aún no hay una hora de apertura.



Por su parte, el Invías recomendó a los viajeros tomar vías alternas, en especial la que conduce a Puerto Berrío, desde Medellín, pasando por Cisneros.

