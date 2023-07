Según datos de la Arquidiócesis de Medellín, en el valle de Aburrá hay 342 parroquias arquidiocesanas, de las cuales 231 quedan en Medellín.



De estas, quizá la más reconocida es la Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María, ubicada en el Parque Bolívar, en todo el centro de la capital antioqueña.



La también llamada Catedral Metropolitana fue diseñada por el arquitecto francés Charles Émile Carré (1863-1909), en estilo neorrománico, y fue inaugurada en 1931.



Sin embargo, el presente de esta icónica iglesia no es para nada alentador. Así lo denunció el padre Leonardo Martínez García, párroco de la Catedral, quien indicó que el incremento de las personas en condición de calle en la zona ha hecho que esta población no solo se asiente en los alrededores del templo, sino que lo utilicen para orinar, defecar, dormir y hasta utilizar sus ladrillos para temas relacionados con consumo de drogas.



Catedral Metropolitana de Medellín está invadida de habitantes de calle Foto: Alejandro Mercado

“Tenemos un problema de drogadicción muy grande y entonces las personas que consumen esto raspan el adobe y agregan este polvo a su producto de consumo. Al comienzo era el raspado de un poquito de polvo y uno no le paraba bolas o no le ponía atención porque era un poquito, pero cuando eso es todos los días 10, 15, 20 personas, de grano en grano se va rompiendo la catedral”, expresó el religioso.



Indicó que la raíz de esto es la problemática social que se vive en el parque Bolívar, la cual afecta a todo el entorno y, por ende, afecta la catedral, ya que la población vulnerable de la ciudad se ha ido a vivir al Centro.



Esta situación, explicó el padre Leonardo, hizo que la catedral se volviera un lugar de reciclaje, lo que incrementó el problema de basuras que cada vez es más difícil de manejar.



Hay una cámara de vigilancia, pero esto de poco ha servido. Foto: Alejandro Mercado

Aunque justo al lado del templo hay una cámara de seguridad y un letrero que dice que el lugar es vigilado las 24 horas, la realidad es otra.



“Esto se volvió un sanitario público, antes eran los rinconcitos donde orinaban, pero ahora también está el tema de heces y hemos tenido la tristeza de ver que hacen eso incluso dentro del templo”, contó el sacerdote.



Todo esto ha afectado la parte estética del bien religioso y cultural de la ciudad, debido a que hay zonas en la estructura donde han profundizado mucho el raspado del adobe dejando huecos de gran profundidad.



A esto se suma un problema de inseguridad del que no se salva ni la misma iglesia. Narró el religioso que las puertas originales de la catedral estaban forradas en cobre, al igual que los bajantes y las canoas, pero de esto ya no queda nada.



“Ya casi no nos dejan nada, ellos arrancan los pedacitos de cobre de las puertas y nos las dejan peladas, nos han robado en las partes más bajas de la catedral, las canoas y los bajantes. Entonces enfrentamos todos los días esta problemática de inseguridad, de robos, de drogadicción y de desaseo…da vergüenza que un turista sea atracado dentro de la catedral, porque nos ha sucedido y tenga que ver el sanitario público en que se convirtió y la inseguridad que hay”, afirmó el padre.

Esta situación los tiene al límite, por lo que han propuesto que se vuelvan a poner las rejas alrededor del templo, como alguna vez se utilizó.



“Estamos viviendo un momento complejo, no porque no haya pasado antes, pero era más controlable; ahora es incontrolable, nosotros todos los días nos tenemos que levantar a ver qué robaron o qué daño hicieron, cómo están los adobes, sumado a todo lo que hay que limpiar porque abunda el olor a heces y a orina”, agregó el sacerdote.



Para el padre Leonardo, es necesario una intervención social más drástica en esa zona del centro, pero sabe que no hay una solución viable a corto plazo, por lo que insistió en la posibilidad de instalar rejas para proteger este patrimonio de la ciudad.



Explicó que no es algo nuevo, pues hasta mediados del siglo pasado en la catedral hubo rejas a su alrededor.



Catedral Metropolitana de Medellín está invadida de habitantes de calle Foto: Alejandro Mercado

“Desde hace muchos años se ha visto la posibilidad de volver a enrejar la catedral, pero no se había podido llevar a la práctica este proyecto. Si ustedes ven todas las grandes catedrales del mundo, la Catedral de la Almudena de Madrid de la Notre Dame de París, la Catedral de Lyon, todas son encerradas por la misma problemática. Aquí tenemos el precedente de la necesidad, que hubo de ponerle vallas no solo a la Plaza Botero, sino a la parroquia de la Veracruz, entonces es una necesidad para conservar nuestro templo, que es el templo más grande del mundo en adobe cocido a la vista”, opinó el religioso.

Altos costos

Catedral Metropolitana de Medellín está invadida de habitantes de calle Foto: Alejandro Mercado

A la problemática se suma el alto costo que se requiere, no solo para la reparación de los daños hechos por los viciosos, como el mantenimiento de la catedral misma.



Explicó el padre que mensualmente tienen que disponer de aproximadamente de 25 millones de pesos, una alta suma para una catedral que no tiene un ingreso distinto a la ofrenda de los fieles.



“Nuestra catedral en su entorno no tiene gente pudiente, sino que es frecuentada por gente creyente practicante, pero de estratos muy humildes, entonces nosotros nos vemos con un gran peso para poder mantenerla. Un reclamo que me hacen es por qué la catedral no está abierta en todo el día, pues si nos roban teniendo gente alrededor en celebraciones eucarísticas, ¿cómo será la catedral sola?, entonces es un tema de seguridad”, expresó el sacerdote.



Actualmente la iglesia no se puede abrir todo el día y solo abre sus puertas para los servicios religiosos o en el momento que haya alguna actividad religiosa, de lo contrario el lugar religioso más importante de Medellín permanece cerrado, menos para quienes lo usan para drogarse o hacer sus necesidades allí.

ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO

MEDELLÍN