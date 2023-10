Video: mujer denuncia que conductora de aplicación en Medellín la insultó

El pasado 19 de octubre se volvió viral un video denuncia de una mujer que tomó un servicio de Uber y no recibió el trato que esperaba. De hecho, todo lo contrario, fue insultada por la conductora.



El hecho ocurrió en Medellín y ha causado el rechazo de miles de internautas, quienes han comentado la publicación.



De acuerdo con las imágenes, la conductora de Uber se encontraba muy molesta mientras estaba manejando.



La mujer que iba en el carro le preguntó por qué trataba así a los clientes. A lo que la conductora le contestó con múltiples insultos, a tal punto que la bajó del vehículo.



Según la cuenta de Instagram de Colombiaoscura, la cual publicó el video, el trato de la conductora de Uber habría iniciado debido a que la pasajera le había pedido acelerar “ya que al parecer la trabajadora conducía muy lento”.

Los internautas señalan que falta una versión de la historia. No obstante, el metraje ya se ha vuelto viral y, en su mayoría, ha generado rechazo.



Algunos de los comentarios son: “Pobre familia, la de esa señora, con esa actitud me imagino cuantas veces los ha hecho sonrojar y ahora viral”, “Yo le hubiera dejado las puertas abiertas” y “Eso es fácil... La reportas y ya no puede trabajar”.

La decisión de la Corte Suprema en favor de Uber

El pasado 12 de octubre se conoció que la plataforma Uber ganó pulso a los taxistas en una demanda que pedía sacar la plataforma del mercado, por supuesta competencia desleal.



La Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación, determinó que dicha demanda fue presentada a destiempo.



Ante esto, la corte abrió un nuevo debate en el que se estableció que las aplicaciones de movilidad necesitan reglas.

El Tiempo En Vivo: ¿Cómo se van a regular las plataformas como Uber y Didi? ¿Cómo van a regular las plataformas? Foto: iStock

