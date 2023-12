El drama de 'Lulo', un perro que pasó horas en una bodega de avión sin agua ni comida

Lo que se suponía que era un viaje tranquilo de tres horas entre Medellín y Pasto -con conexión en Bogotá- se convirtió en horas de angustia para 'Lulo' y su familia.



La denuncia se hizo viral en redes sociales gracias a Daniela Araujo, propietaria de 'Lulo', un perro de raza grande, quien dio a conocer el drama que tuvo que padecer el animal de compañía por afectaciones en el vuelo.

El problema comenzó el 30 de noviembre, momentos antes del vuelo, cuando la aerolínea Avianca le informó a la mujer que no contaban con bodegas ventiladas para que el canino viajara y les reprogramaron el vuelo para el día siguiente.



"Hubo retrasos en los vuelos, me tuvieron que poner en otro avión y desde las 6 a. m. Lulo está en las bodegas de Avianca, nunca lo enviaron de Bogotá a Pasto, llegó mi maleta, pero Lulo no", contó la denunciante.



Queremos hacer una denuncia pública a @avianca tienen a Lulo en bodega desde las 6pm y no quieren entregarlo, darle comida o sacarlo a hacer sus necesidades!



POR FAVOR AYÚDENME A COMPARTIR!!!! pic.twitter.com/CCxx05ciHd — Juanita Martínez (@JuanisMtzM) December 1, 2023

Denuncian, además, que Avianca les dijo que por políticas de la empresa no le podían dar ni agua ni comida al canino ni mucho menos sacarlo a hacer sus necesidades.



"Va a estar más de 27 horas solo, a oscuras en la bodega de un avión. No autorizan que alguien lo lleve, no autorizan una guardería, no autorizan alimentarlo", criticó la mujer.



Y aunque en redes sociales Avianca respondió que ha estado en constante comunicación con Daniela, asegurándose de que todo esté bien con 'Lulo y que al día siguiente volará a su destino en el primer vuelo, Daniela dice que no hablaron con ella.



En este momento no tengo ningún contacto con nadie de @avianca, solo me dicen que probablemente lo envíen mañana a las 10 am, 28 hrs después 😭 — Daniela (@Ranifv) December 2, 2023

Este sábado 2 de diciembre Daniela dio a conocer mejores noticias sobre 'Lulo' indicando que por fin autorizaron que un familiar lo visitara y lo alimentara.



"Estaba hambriento y muerto de miedo, pero pudo recibir agüita, comida y pudo salir del guacal y calmarse un poco", explicó Daniela.

Explicó, además, que 'Lulo' fue adoptado siendo adulto y que ha tenido experiencias difíciles en su vida.



Sin embargo, está siendo entrenado para convertirse en un perro de terapia.



"Esperamos que esta experiencia traumática no interfiera en su proceso para que juntos podamos seguir ayudando a quienes nos necesiten", expresó Daniela en redes sociales y además agradeció todo el apoyo y solidaridad que generó esta denuncia.

ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín