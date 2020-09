Denuncian nuevo caso de presunto abuso policial en Liborina, Antioquia

En redes sociales circula un video que de nuevo genera indignación en los ciudadanos por otro caso relacionado con presuntamente abuso de autoridad.



Esta vez ocurrió en el corregimiento La Merced del Playón, en Liborina (Antioquia), cuando al parecer un policía le pidió a un campesino usar el tapabocas.



El reclamo podría parecer normal, excepto porque terminó en un forcejeo en el que se ve cómo al menos cinco policías agarran al hombre, mientras su acompañante les reclama a los uniformados el uso de la fuerza. En contraste, de fondo se escuchaba la misa.



Uno de los afectados le narró a un canal regional que cuando va a trabajar siempre porta un trapo largo rojo y que con ello se cubre la parte donde normalmente iría un tapabocas.



"Lo traía en la nuca y el policía me dice que me coloque el tapabocas. Yo le respondí: 'así mismo como los policías se mantienen en el comando, incluso fuera del comando sin él'. Inmediatamente el señor me habló duro. Me devolví y le dije que por qué me tenía que faltar al respeto. Caminé unos metros y ahí vinieron todos los otros policías", explicó el hombre.



Al ver esto, el hermano del hombre, que se encontraba en la peluquería salió a defenderlo de los policías, pero terminó siendo arrestado también.



Un testigo que pidió no revelar su identidad le contó a EL TIEMPO que los dos hombres son calmados y trabajadores y que no fue justo lo que hicieron los policías.



"El comandante se le enfrentó al muchacho cuando le dijo lo de que en el comando no usaban y él como que tiene un aparatico, porque llamó refuerzos. Él dice que cuando menos pensó, ya tenía cinco policías encima. Entonces ya le hicieron gavilla que para llevárselo al comando y cuando el muchacho dijo que no los iba a acompañar y ahí fue cuando salió el hermano a defenderlo", narró el hombre, quien aseguró que los hermanos sí son campesinos de la vereda Los Granadillos.



Agregó que uno de los policías argumentó que ese era un procedimiento normal. "Yo le dije: ¿un procedimiento normal para usted es atacar a un campesino por un tapabocas y montársele encima como un caballo?", cuestionó el testigo.



Los hermanos fueron llevados a la estación de Policía. A uno de ellos, le hicieron un comparendo por no usar tapabocas.



Entretanto, la comunidad de este corregimiento de Liborina se encuentra indignada tras lo sucedido.



"Después de tanta violencia que hubo acá y que se trajo al Comando de Policía para velar que no vuelvan grupos delincuenciales, por la no repetición de los hechos, y pasa esto. Acá hay gente de la comunidad diciendo que si van a hacer una reunión y necesitaban testigos del atropello y de que los policías no usan el tapabocas, que con mucho gusto iban", contó el hombre.



Recordó que en los años 90, el corregimiento se hizo famoso por ser un pueblo fantasma por tanta violencia.



EL TIEMPO intentó comunicarse con la alcaldesa del municipio, Adriana María Maya Gallego, pero no fue posible obtener una respuesta. Asímismo, con el comando de la Policía Antioquia para conocer su versión de los hechos, pero tampoco fue posible.



MEDELLÍN