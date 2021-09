Denuncian mal procedimiento en hoteles con pacientes de cirugías plásticas

A raíz de múltiples quejas recibidas por malos procedimientos en hoteles que hospedan a pacientes en recuperación postquirúrgica, la Personería de Medellín realizó un operativo de control en compañía de la Alcaldía y la Policía Nacional en el hotel The Morgana Poblado Suite en el que se encontraron once extranjeros haciendo uso de esta modalidad de servicio de hospedaje.



Según la Personería de Medellín, en el operativo pudo evidenciar que viajeros que llegan a la ciudad a realizarse procedimientos estéticos, se hospedan en hoteles que, según su Registro Nacional de Turismo y su objeto social, son operadores de servicios turísticos, mas no como prestadores de asistencia de salud o recuperación.



En total visitaron tres hoteles, pero en uno específico fue en el que evidenciaron la falta de condiciones de salubridad.



William Yeffer Vivas Lloreda, personero de Medellín, manifestó "la preocupación que generan los fluidos, los residuos biológicos, que no se están haciendo un manejo adecuado en estos sitios y que puede poner en riesgo la salud de estas personas que han sido sometidas a cirugías, pero también de las demás personas que están hospedadas en estos hoteles".

Y agregó que para esta agencia del Ministerio Público es preocupante que, aunque la situación no represente una obligación legal, quienes acceden a estos servicios de hospedaje necesitan una atención especial para culminar exitosamente sus operaciones.



Además, la importancia de la ruta adecuada de disposición de residuos biológicos.

"Encontramos en algunos hoteles, mujeres en la cama con muchos fluidos. El lavado de estos elementos de las cobijas debe hacerse de una manera especial, porque tiene fluidos y puede poner en riesgo a las demás personas. Se está haciendo un lavado común, junto con las sábadas de otras personas que están en estos hoteles que visitamos", dijo el personero.



Con el incremento del turismo estético en el país, se da un crecimiento no solo en el sector salud, sino también en el de turismo, ya que los paquetes de cirugías que han suplido las necesidades tanto de nacionales como de extranjeros, contienen además de la realización del procedimiento quirúrgico, el hospedaje en hoteles, masajes, medicamentos y fajas especiales.



Sin embargo, pese a esta progresión, Colombia no cuenta con un sistema de información que recoja las estadísticas y características del sector.

"Estamos investigando si estos hoteles tienen relación con clínicas de garaje", agregó Vivas.



Medellín es una de las ciudades que, con el paso del tiempo, ha atraído a extranjeros y nacionales, por el ofrecimiento de paquetes completos de cirugía estética.



MEDELLÍN

