Denuncian mala aplicación de vacuna contra el covid-19 en Medellín

Un nuevo caso de posible negligencia con la vacuna contra el covid-19 ocurrió en el país, esta vez fue en Medellín y con una mujer de 94 años.



Todo ocurrió cuando Carolina Rojas acompañó a su abuela, María Emma Uribe, a la IPS de Sura en La América, en el centro occidente de Medellín. Ese día era la esperada cita para la vacunación contra el covid-19 que en la capital antioqueña se concentra con los mayores de 80 años de edad.(Le puede interesar: IPS de Medellín vacunó a 53 administrativos antes que a sus médicos)

Rojas comenzó a grabar y lo que sería un proceso normal y rápido se convirtió en un factor de sorpresa luego de ver el video posterior a la vacunación.



“En la grabación se puede observar que cuando le ponen la jeringa a mi abuela para aplicarle supuestamente la vacuna, pero dentro de esta no hay ningún líquido, el émbolo no se mueve en ningún momento, cuando la enfermera se da cuenta que la están filmando procede a tomar otra jeringa que esa sí tiene líquido y aplicarle la vacuna a mi abuela”, relató la nieta en redes sociales .



Rojas contó que su abuela no sufrió ningún percance pero pidió más cuidado al personal que vacuna y que los usuarios estén atentos en este proceso.(También puede leer: Van 21 días protesta de jóvenes sordos en la Universidad de Antioquia)

Familia de esta mujer de 94 años denuncian que le aplicaron la vacuna contra el covid-19 sin líquido, aunque luego la enfermera corrigió el proceso. El hecho ocurrió en Medellín en una IPS del sector de La América. pic.twitter.com/UUcip7iDXf — David Calle (@davidcalle1) March 14, 2021

Frente a esta denuncia, la EPS Sura emitió un comunicado en el que indicó que “el equipo médico que hace parte del proceso de vacunación cuenta con todas las capacitaciones técnicas para la aplicación de las dosis y desde las instituciones velamos por el cumplimiento de todos los protocolos antes, durante y después del proceso”.



Igualmente esta EPS agregó que: “sin embargo, el proceso de vacunación es realizado en su totalidad por un equipo humano y por tanto pueden existir errores, los cuales buscamos reducir al máximo para evitar incidentes en el proceso”.



Una fuente de Sura contó, además, que en esa IPS del sector de La América están mostrando en frente de los los usuarios cómo se prepara la vacunación para evitar este tipo de incidentes.



Este caso ocurrido en la capital antioqueña recuerda lo sucedido unos días atrás con Celina Bautista de Alvarado, de 82 años, a quien le ocurrió lo mismo en Floridablanca, Santander.

