Denuncian en Medellín otro caso de 'usted no sabe quién soy yo'

De nuevo, las redes sociales sirvieron como plataforma para que los ciudadanos denunciaran un caso de 'usted no sabe quién soy yo'.



En Medellín, fue grabado un video en el que se ve a una mujer insultar, agredir y tratar de "pobretones" a los trabajadores de una obra.

El hecho se presentó en la Loma de Los Bernal, en el occidente de Medellín. Y lo que desató el episodio de furia de la mujer, dice quien hizo públicas las imágenes, fue que los trabajadores le pidieron a la mujer que transitara por el andén y no por la zona de construcción.



El video que ya es viral y en el que la mujer asegura ser periodista ha desatado toda clase de comentarios de rechazo por parte de la ciudadanía, en especial por las constantes alusiones a la condición socioeconómica de los trabajadores.



Estas son algunas de las frases que pronuncia la mujer en contra de los obreros mientras intenta, según dice, llamar a la Policía.



-Usted no tiene que preguntarle nada a la gente de aquí.

- Soy estrato 5. Tengo la plata que usted no tiene. Yo hago lo que me da la gana.

- Yo soy rica, yo voté por Duque.

- Los 'paracos' de por acá son amigos míos.

- 'Yo vivo en este estrato y ustedes no'.



Además de los reiterados insultos, es escucha que la mujer incluso amenaza de muerte a los hombres diciéndoles :"Los mando a matar, te vas a morir, pobretón".

MEDELLÍN