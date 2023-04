Los 80 centímetros que mide Helena debido a una condición genética impidieron que la dejaran acceder a una de las atracciones del parque de juegos Happy City, ubicado en el Parque Comercial El Tesoro, en Medellín.



La niña, de 4 años y 7 meses, tiene acondroplasia, una condición que afecta su desarrollo físico debido a un trastorno del crecimiento de los huesos.



La situación denunciada por los padres de la menor ocurrió el pasado miércoles Santo, cuando Helena, en compañía de dos amiguitas, quiso ingresar a una de las atracciones de Happy City. Sin embargo, una de las reglas del lugar era que la estatura mínima para el ingreso era 90 centímetros.



Esta situación ya les había sucedido antes, pero se había solucionado dialogando con la persona encargada explicándole la situación de Helena, por lo que la niña pudo acceder sin problemas, ya que su edad mental y su capacidad física le permitieron gozar de las atracciones del lugar.



No ocurrió lo mismo en esta ocasión. Cuentan los padres de la menor que los encargados del lugar se negaron rotundamente a que Helena ingresara.



No obstante, al ver que un menor de 2 años, que apenas alcanzaba los 90 cm lo dejaron ingresar sin problemas, la mamá de Helena le insistió a la auxiliar que dejara entrar a su hija.



“Le pedí a Sara, la auxiliar, que por favor no mirara a Helena por su estatura, que ella tenía la misma edad que sus dos amiguitas que son mucho más altas. Me dijo que ella simplemente cumplía órdenes y reiteró, delante de mi hija, que por su estatura no la podía dejar pasar. Helena oyó y entendió perfectamente por qué no la dejaban entrar”, narró la mujer.



Y agregó: “¿Helena debe ser vista como si no tuviera capacidades, solo porque su talla supuestamente no corresponde a su edad? No lo acepto. Esa concepción limita las potencialidades físicas y mentales de ella y de todas aquellas personas que también son de talla baja”.



La situación escaló a personas con mayor rango en Happy City, pero todas dieron la misma respuesta y no dejaron que la niña pudiera jugar en el lugar. Sin embargo, lo que más indignó a los padres de Helena fueron las respuestas de estas personas, que, a su criterio, fueron excluyentes.

“Nos dijeron que si nos volvían a invitar a un cumpleaños en ese lugar, lo mejor que podíamos hacer era no ir, ya que mi hija Helena no podía utilizar la mayoría de atracciones. Yo no podía de la rabia, pero me contuve y no le hablé más”, cuenta la mujer.



La penosa situación hizo que la niña, por primera vez, cuestionara lo que ocurría con su cuerpo.



“Me dijo: ‘Siento que estoy creciendo, pero no me doy cuenta’. Inmediatamente rompí a llorar por dentro, sin emitir un solo sonido porque se me cerró la garganta y se me aguaron los ojos”, contó la mamá de Helena.



Los padres hicieron la denuncia pública en redes sociales para generar conciencia sobre si estas decisiones limitan el libre desarrollo de los niños y niñas basándose solo en la estatura para determinar si son aptos o no.



Centro comercial responde



El Tesoro Foto: Facebook El Tesoro

En un comunicado público, el Parque Comercial El Tesoro se pronunció sobre el caso indicando que ya están al tanto de la situación.



“Lamentamos mucho lo ocurrido y nos obliga a seguir trabajando de la mano de quienes operan este (y los demás espacios) de diversiones, para que sea un lugar inclusivo para niños y niñas”, dice el comunicado.



Agregó la entidad que, aunque son conscientes de los temas de seguridad que hay para el uso de algunas de las atracciones del Parque, se pueden buscar mejores soluciones y respuestas para que la experiencia sea positiva sin poner en riesgo la seguridad.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO