El crimen de rector que conmociona a Abejorral, Antioquia

El municipio de Abejorral, Antioquia, se encuentra conmocionado tras el asesinato de Jairo de Jesús Jiménez, de 63 años de edad, rector de la Institución Educativa Zoila Duque Baena. El hombre fue hallado en una vivienda del barrio Los Llanos en la noche de este lunes, con varios impactos de bala.

El directivo docente desempeñaba sus labores en la zona rural de este municipio del Oriente antioqueño, y es recordado con gran aprecio por parte de la comunidad educativa. Fuentes cercanas revelaron que era visto como una persona que "no se metía con nadie".



Aún se desconocen las razones por las cuales ocurrió el hecho. Así lo confirmó Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno de Antioquia. "Era un hombre bueno, muy querido por las comunidades. El coronel Cabra (comandante de la Policía Antioquia) determinó un equipo especializado de la Sijín para realizar todas las diligencias técnicas que en el menor tiempo posible nos permitan identificar quiénes los autores de este hecho que condenamos y enluta el sector educativa de Antioquia. No se tienen establecidos los móviles, todavía no hay una hipótesis clara sobre cuál fue la motivación para este homicidio", detalló.



A su turno, la Asociación de Institutores de Antiquia (Adida) rechazó el hecho, y pidió a las autoridades que los más de 380 casos de este tipo no queden en la impunidad.

Rechazamos los actos de violencia y la muerte del educador del municipuo de Abejorral, Jairo de Jesús Jiménez. @fecode pic.twitter.com/zcWlXcVJPl — ADIDA Oficial (@AdidaSindicato) April 28, 2020

Jorge Miguel Cabra Díaz, comandante del departamento de Policía Antioquia, confirmó que se acudió al lugar y el equipo de criminalística designado para este caso recogió todo el material probatorio para establecer las posibles causas.



"Hemos venido trabajando muy de la mano con la Fiscalía, desde el mismo momento de conocimiento de los hechos, de forma tal que le podamos dar tranquilidad a todos los habitantes de este querido municipio, y a toda la comunidad estudiantil sobre las circunstancias que rodean este lamentable hecho", explicó el comandante Cabra.



Entretanto, el alcalde del municipio, Julián Muñoz, informó que el rector no tenía amenazas en su contra. A su vez, el mandatario local decretó duelo municipal para rendir homenaje a este docente de la vereda Chagualal.

La Administración Municipal de Abejorral expide el Decreto No. 059 por el cual rinde homenaje y reconocimiento póstumo al docente Jairo de Jesús Jiménez Isaza, exaltando su memoria. pic.twitter.com/7ykEaVQwTa — Alcaldía Abejorral (@AAbejorral) April 28, 2020

Por ahora, agremiaciones del sector educativo como la Unión Sindical de Directivos Docentes del Departamento de Antioquia (USDIDEA) y Fecode exigieron a las autoridades investigar los hechos y dar con los autores materiales.

MEDELLÍN