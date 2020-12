Denuncian el asesinato de tres personas en corregimiento de Caucasia

En conmoción está el municipio de Caucasia (Bajo Cauca antioqueño) por un nuevo hecho de violencia que se presentó en la madrugada de este domingo y que según información preliminar deja tres muertos, cinco heridos y una persona desaparecida.



El hecho se presentó alrededor de las 2:00 a.m. en zona urbana del corregimiento de Cuturú, ubicado a una hora y veinte minutos de Caucasia.

Desde esta mañana, la corporación Indepaz dio a conocer la denuncia de la comunidad, que afirmó que al sitio llegaron en chalupa y por el río Nechí unos 50 hombres armados, vestidos de camuflados y con armamento largo.



"Preliminarmente se considera que la incursión fue ejecutada por el Clan del Golfo, pues la zona es de injerencia de Los Caparros", indica la denuncia de Indepaz.



El coronel Jorge Miguel Cabra Díaz, comandante del Departamento de Policía Antioquia, confirmó que quienes perpetraron el hecho usaban prendas de uso privativo de la Fuerza Pública y que, al llegar al sitio, dispararon indiscriminadamente contra la comunidad.



Cabra señaló que hasta ahora se han encontrado tres cuerpos: dos en el parque principal de este corregimiento y uno más a la orilla del río Nechí. Las víctimas, tanto heridos como muertos, todos son mayores de edad.



Ninguno de ellos cuenta con antecedentes judiciales, según confirmó el comandante de Policía.



De acuerdo con la comunidad, dos de los asesinados no pertenecen al municipio y son son conocidos, y uno más se dedica a labores de minería.



En cuanto a los heridos, señaló que fueron dos mujeres y tres hombres, cuyas heridas fueron en dos de ellos con arma de fuego y las otras tres con objetos contundentes.



Desde esta mañana, las autoridades se desplazaron al sitio para investigar el hecho, según informó el mayor general Juan Carlos Ramírez Trujillo, comandante de la Séptima División del Ejército.

Sobre un hecho violento ocurrido en el corregimiento de Cuturú, en Caucasia, Ant; tropas de @Ejercito_Div7 acompañan a @PoliciaColombia y @FiscaliaCol que adelantan investigaciones para esclarecer los hechos. Ordené el desplazamiento del comandante del Batallón Rifles al sitio. — Mayor General Juan Carlos Ramírez Trujillo (@GralJuanRamirez) December 13, 2020

En Cuturú no hay Policía

Uno de los asuntos que se dio a conocer tras el hecho es que en el lugar de lo hechos no hace presencia el departamento de Policía de Antioquia.



Al respecto, las autoridades indicaron que hacen presencia en los seis municipios del Bajo Cauca antioqueño, en sus cascos urbanos, debido que es una subregión fuertemente golpeada por al violencia, pero Cuturú no estaba priorizada.



"En el centro poblado de Cuturú no hay presencia de la fuerza pública, precisamente a partir de todo el trabajo que se tiene en los últimos hechos que se han venido presentando en el Bajo Cauca. No hay presencia de la fuerza pública porque no se tiene como corregimiento priorizado", explicó el coronel Cabra.



Hasta ahora, la información que tienen las autoridades sobre los posibles autores es de la presencia de integrantes del Clan del Golfo, del grupo organizado criminal de Los Caparros, además de que hay unos reductos del Eln en algunas zonas rurales de los municipios del Bajo Cauca antiqueño.

De acuerdo con el Informe de Masacres en Colombia durante el 2020 (corte al 6 de diciembre) realizado por el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos de Indepaz, Antioquia es el departamento con más masacres en lo que va del año.



A su vez, a hoy esta sería la masacre número 83 de Colombia de las ocurridas durante este año.



MEDELLÍN