Denuncian asesinato de mujer trans trabajadora sexual en Medellín

La Red Popular Trans, un colectivo de personas trans, no binarias y 'queer' de Medellín, denunció el asesinato de una mujer trans trabajadora sexual en esa ciudad.



Se trata de Eilyn Catalina, de 21 años, quien este domingo, según información publicada en la cuenta del colectivo, "fue apuñalada hasta ser asesinada". De momento, no se conocen más detalles del caso.



El colectivo lamentó que el asesinato de Eilyn ocurriera precisamente este domingo, cuando se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT. "No es el día del 'orgullo'. no es un día de fiesta, no es un día para celebrar. Nos siguen matando, nos están matando", se lee en la publicación.



La Red Comunitaria Trans de Bogotá también rechazó el asesinato. En una publicación en Instagram, esa organización escribió: "en Colombia #NosEstanMatando por ser mujeres trans, por decidir sobre nuestros cuerpos, por construirnos como mujeres libres. Nuestra identidad nos está costando la vida".

Hoy 28 de Julio 2020 dia del "ORGULLO" asesinaron a nuestra hermana EILYN CATALINA una mujer trans trabajadora sexual que tan solo tenia 21 años de edad, fue apuñalada hasta ser asesinada, esto sucedio el dia de hoy en acá en la ciudad de Medellín. pic.twitter.com/9bvcVTs1xd — Red Popular Trans (@RedPopularTrans) June 28, 2020

Ambas organizaciones hicieron un llamado a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, así como al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para esclarecer los hechos que rodearon el asesinato de Eilyn.



Este es el tercer caso que se conoce de una mujer trans asesinada en junio de este año. A mediados del mes, la Corporación Caribe Afirmativo denunció que dos mujeres trans fueron asesinadas, pese al aislamiento social que se mantiene en el país por cuenta de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus.



El primer caso se registró en Santa Marta y el segundo, en Barranquilla. Los dos ocurrieron el 14 de junio.

