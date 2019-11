Denuncian agresión a empleados de la Universidad Nacional, en Medellín

El director financiero y administrativo de la Universidad Nacional, sede Medellín, fue agredido este martes en el campus universitario, al parecer, por un grupo de estudiantes que se encontraba participando en una protesta. Así lo denunció la misma institución de educación superior en un comunicado público firmado por Juan Camilo Restrepo, vicerrector de dicha sede.

Las agresiones también fueron en contra de otros empleados que "se negaron a retirarse inmediatamente ante el bloqueo de oficinas e, incluso, agredieron verbalmente a otros estudiantes y funcionarios que se encontraban en la biblioteca Efe Gómez", explicó la institución.



Asimismo, las directivas indicaron que en las últimas horas, personas que están protestando han increpado e insultado a personal de vigilancia y a otros integrantes de la universidad. Incluso, estarían bajo los efectos del alcohol y sustancias sicoactivas.

"Desde la administración hemos dado todas las garantías para facilitar la movilización y la participación en las protestas. Y, aun desatendiendo voces en contra, determinamos mantener los campus abiertos como sitios de diálogo y reflexión. Sin embargo, no aceptaremos bloqueos ni agresiones", continúa la comunicación emitida por la institución.



Finalmente, las directivas recordaron que la protesta es un derecho, pero que no se puede forzar a quienes no quieren hacerlo y reiteraron la decisión de mantener las instalaciones del campus abiertas, tanto para las personas que están en cese de actividades, como para las que quieren ir a sus puestos de trabajo habitual.



