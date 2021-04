Video: Denuncian a Policía que golpeó con su casco a joven en Medellín

En redes sociales se hizo viral un video en el que se observa a un grupo de jóvenes en bicicleta haciendo en una pista ubicada en los bajos de un puente, en donde uno de ellos terminó agredido por la Policía.

Yéferson Rincón, bicicrosista freestyle profesional fue quien compartió los videos denunciando la agresión del uniformado, la cual quedó captada en video.



El hecho, según relató el deportista, tuvo lugar el pasado jueves en la pista ubicada del puente de la 4 Sur a las 6:30 de la tarde, una hora y media antes de que comenzara el toque de queda.



(También lea: Video: Agreden a Policías al controlar aglomeración en toque de queda)



En el video se aprecia al deportista haciendo maniobras en su bicicleta, cuando de pronto aparece un policía que lo golpea.

“Estaba realizando mi entrenamiento rutinario. Llega la Policía a desalojar el escenario deportivo y cuando procedo a retirarme el uniformado me agrede sin ningún motivo”, indicó el agredido.



Y añadió: "El toque de queda empezaba a las 8 p. m. y eran las 6:35 p. m. no había ningún motivo para desalojar a los deportistas. Ningún policía me dijo que debía retirarme y continúe con mi entrenamiento sin agredir física o verbal o un policía. Nunca le falté el respeto a nadie".



(Lea, además: Extienden una semana más toque de queda en Medellín y Antioquia)



Además del golpe en su hombro, a Yéferson le impusieron un comparendo por no llevar tapabocas, algo que el deportista rechazó.



De igual forma, anunció que realizó una denuncia disciplinaria en contra del policía que lo agredió.

Estaba en un espacio deportivo y la motocicleta está a distancia de donde realizó mi truco. No hubo y no hay un mal acto mío para esta agresión FACEBOOK

TWITTER

El general Pablo Ferney Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana, le dijo a BLU Radio que el deportista estaba desacatando los requerimientos de la institución y se aplicó el comparendo. De igual forma, contó que en la versión del Policía implicado, el bicicrosista habría realizado una maniobra peligrosa a un uniformado que estaba en moto.



Además, indicó que la Policía llegó al lugar como respuesta a una denuncia por aglomeración de personas.



El bicicrosista, por su parte, rechazó lo dicho por la autoridad. "Yo no incito a ningún uniformado para que me pase esto. Estaba en un espacio deportivo y la motocicleta está a distancia de donde realizó mi truco. No hubo y no hay un mal acto mío para esta agresión. No acepto está respuesta de un general", respondió el deportista.



La Policía analizará los videos e investigará el comportamiento del uniformado implicado.



MEDELLÍN