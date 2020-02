¡Atención! decretan estado de Alerta por calidad del aire en Medellín

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá decretó estado de Alerta por la calidad del aire en la región.



La razón, es que de acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata) el Índice de Calidad del Aire “se ha visto afectado por los incendios forestales del sur del país y la cobertura parcial de nubes alrededor del valle de Aburrá que impiden el ingreso eficiente de radiación solar a la superficie para la dispersión de contaminantes”.

#Atención | A partir del viernes 28 de febrero de 2020 y hasta el domingo 1 de marzo de 2020 se declara el #EstadoDeAlerta por #CalidadDelAire en los 10 municipios del Valle de Aburrá.



Conoce las medidas adoptadas para prevenir llegar a niveles ICA rojos. pic.twitter.com/zFW4ZbTHHn — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) February 27, 2020

Esta medida, indica medidas más rigurosas en el pico y placa ambiental.

La restricción aplicará desde hoy e irá hasta el próximo domingo de la siguiente manera.



Para hoy, será en horarios de 5 a 10 a. m. y de 4 a 8 p. m. para carros, camiones y volquetas cuyas placas terminen en 4-5-6-7-8-9 y para motos de 2 y 4 tiempos cuyas placas comiencen por 8-9-0-1-2-3.



Mañana, en los mismos horarios, será para las placas pares, mientras que el domingo le tocará el turno a las placas impares.



Para los carros particulares y motos de modelo anterior o igual a 1996, así como camiones y volquetas de modelo anterior o igual a 2009, el horario será de 5 a. m. a 9 p. m.



Para las industrias, la autoridad ambiental indicó "se suspenderán aquellas que no han demostrado el cumplimiento de los estándares para material particulado". De igual forma, no podrán realizar mantenimiento preventivo de los equipos de control de emisiones atmosféricas.



Otra de las medidas, es que una vez se alcance una concentración mayor o igual a 106µg/m3 (microgramos metro cúbico) "no podrán operar aquellas fuentes fijas que emitan más de 100 miligramos metro cúbico de material particulado".



