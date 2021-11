Eligen mesa directiva de Concejo de Medellín para 2022 en medio de polémica

En medio de un agitado debate, este miércoles se eligió el presidente del Concejo de Medellín.



En el momento de las postulaciones, fueron cuatro los candidatos: Lucas Cañas (Partido Conservador), Simón Molina (Centro Democrático), María Paulina Aguinaga (Centro Democrático) y Dora Saldarriaga.



Con 9 votos, el ganador fue Lucas Cañas, pero este no era el resultado esperado. Al interior del Centro Democrático se había decidido que el candidato sería Simón Molina, pero, en medio del debate, el corporado Albert Corredor postuló a María Paulina Aguinaga, ambos del mismo partido que Molina.



Aguinaga recibió cuatro votos de compañeros de su partido: el de ella misma y el de Albert Corredor, Lina García Gañán y Nataly Vélez Lopera, con lo que los números empezaron a desfavorecer el plan de tener al frente del Concejo a una persona en oposición al alcalde Daniel Quintero.



Así lo mencionó Sebastián López, vocero del Centro Democrático, al postular a Simón Molina.



"Esta propuesta nace de la necesidad de proteger un bien superior, por encima de cualquier diferencia e ideología política. Esta propuesta nace de la necesidad de proteger nuestro bien superior, que es la ciudad de Medellín, que en este momento se encuentra en su peor crisis institucional y política, en manos de una persona que llegó resquebrajar toda la institucionalidad de Medellín", dijo López.



Pero los 7 votos que obtuvo no le alcanzaron. Además de él mismo, recibió el respaldo de Sebastián López, Luis Bernardo Vélez, Daniel Duque, Daniel Carvalho, Julio Enrique González y Alfredo Ramos.

Por su parte, Dora Saldarriaga, la concejala del movimiento Estamos Listas se autopostuló y obtuvo solo su propio voto. En su exposición manifestó que no debe haber dos bandos en la política de Medellín, pues cuestionó si se parecen en que ambas buscan "una acumulación de poder" .



"De los dos postulados, de mis dos compañeros tengo que decir que no me representan. Por un lado les quiero contar que siempre me he diferenciado con el Centro Democrático, que no comparto nada de lo que hace a nivel nacional este partido. Tengo que ser coherente. Siempre tenemos que ser autónomas", dijo.



Y agregó que al frente del Concejo no podía continuar "una coalición que siga aplaudiendo", refiriéndose a estar a favor de Quintero, como en efecto sí sucedió.

Sancionados

Una vez se conocieron los resultados de las votaciones, la senadora Paola Holguín y el representante a la Cámara Juan Espinal (ambos del Centro Democrático) solicitaron al partido sancionar a los cuatro concejales que votaron por María Paulina Aguinaga.



Así, Mery Becerra Gómez, veedora Nacional del Centro Democrático, informó que abrió investigación disciplinaria a estos corporados por no ir con las decisiones del partido y haber violado al régimen de bancadas.



Por lo pronto, estos cuatro concejales pierden su derecho de voz y voto, además de su representación ante el Concejo.

Sobre la vergonzosa actitud de algunos concejales nuestros en la elección de la mesa directiva del Concejo de Medellín. pic.twitter.com/eGznYRdVe6 — Nubia Stella Martínez (@NubiaSMartinez) November 10, 2021

La polémica por la elección del nuevo presidente del Concejo comenzó desde este martes, cuando el alcalde Daniel Quintero divulgó que la bancada del Centro Democrático y dos concejales más se encontraban reunidos en un restaurante de Medellín para definir por quién sería el voto.



Luego de ello, el canal local Telemedellín sacó una noticia sobre el tema, con videos ciudadanos, lo que generó molestia en los concejales, que trataron el tema como un seguimiento ilegal.

