De tres obras atrasadas de Metroplús, solo una verá la luz este mes

Con preguntas, decisiones en vilo y cambios en las alcaldías cerró el 2019, dejando para la empresa Metroplús tres obras atrasadas e inconclusas. Se trata del tramo 2B en Envigado, el corredor de la 12 sur y la estación San Pedro, este último considerado un gran elefante blanco por el detrimento de 1.389 millones de pesos, según la decisión de la Contraloría General de Medellín en 2018.

Por ahora, la empresa reportó que de las tres, la que primero verá la luz será el tramo 2B de este sistema de transporte en Envigado, que estuvo frenado durante siete años. Las obras en ‘veremos’ son: el corredor de la 12 Sur, que está frenada desde el 8 de agosto de 2019 y alcanzó un 56 por ciento de avance, y la estación San Pedro, que tras ser entregada en 2011 nunca cumplió su fin: recoger y dejar pasajeros.

El lío de la 12 sur

Después de 10 meses de que la empresa Metroplús suspendiera el contrato y no le diera más tiempo al consorcio Cycdon, que construía este tramo de 1,8 kilómetros entre la avenida Guayabal y la de El Poblado, la obra no ha podido salir a flote para de nuevo abrir un proceso de licitación.



Ahora, ni se cumplió el plazo de 14 meses (la construcción comenzó el 4 de diciembre de 2017) ni el presupuesto, proyectado en 38.741 millones de pesos; y además, se necesita que el Grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS- autorice 9.000 millones de pesos más para culminar la obra.



Sólo hasta el mes pasado, la interventoría entregó el informe final de la obra, tras nueve meses de suspendida. Así lo explicó el gerente de Metroplús, James Gallego, quien afirmó no haber encontrado el documento cuando se posesionó el pasado 2 de marzo, que le permitiera hacer “un balance real de obra física y financieramente”.



“Después de realizar este proceso, nosotros enviamos ese informe a la UMUS, que es la dependencia del Ministerio que nos tiene que permitir usar esos recursos, ya que estos son provenientes de la Nación y son parte del crédito con el Banco Mundial, es decir, el convenio de cofinanciación siempre está regido y vigilado por ellos”, explicó Gallego a EL TIEMPO.

Enviamos ese informe a la UMUS, que es la dependencia del Ministerio que nos tiene que permitir usar esos recursos, ya que estos son provenientes de la Nación

TWITTER

En la 12 Sur se hará un nuevo cerramiento con señalización para mejorar la movilidad y limpiarán la quebrada La Jabalcona. Foto: Jaiver Nieto/ El Tiempo

La semana pasada dicha dependencia del Ministerio del Transporte les hizo unas observaciones y, el pasado martes, la empresa radicó las respuestas. Por ende, hasta que esta autorización no le sea otorgada, no puede comenzar el proceso de licitación.



El informe final de la obra indicó, además del porcentaje de cumplimiento que dejó el consorcio Cycdon, que no se han ejecutado 21.000 millones de pesos del presupuesto inicial “con los cuales hicimos un balance hasta dónde nos alcanzaba, y para terminar la obra más o menos necesitamos unos 30.000 millones. Por eso, la solicitud es por 9.000 millones de pesos más”, expuso el gerente de Metroplús. De manera alterna, la empresa está solicitando el pago de la póliza de la obra. De todos modos, se prevé que terminar la obra se tarde 8 meses y medio.

El problema que tenemos es la diferencia de dinero. Por ahora solo ejecutaríamos hasta donde nos alcancen los 21.000 millones de pesos, que sería hacer una obra que quede funcional para la ciudad

TWITTER

Estación San Pedro

Hace un mes y medio, la Curaduría Segunda de Medellín se pronunció negando el permiso para que se inicien las obras en la estación San Pedro del Metroplús, que tendrá que ser transformada en un centro de servicios para la comunidad, de acuerdo al fallo proferido en 2016.



“La curaduría nuevamente se pronunció negando la intervención de esa estación. Hace un mes nosotros interpusimos un recurso y estamos a la espera de que el curador vuelva y se pronuncie. Yo me voy a dar a la tarea de revisar qué otra opción podemos buscar, pero por ahora le estamos dando trámite a la acción popular y al mandato legal”, argumentó el gerente.



Y es que, entre agosto y septiembre del año pasado el entonces gerente, Andrés Moreno, se reunió con el curador para precisar las condiciones técnicas de esa transformación, pero hasta ahora no se ha materializado esa decisión judicial del Juzgado 16 Administrativo de Medellín, del que ya se han cumplido varios plazos y que decidió que dicho espacio, que costó 1.133 millones de pesos no será usado para recoger y dejar pasajeros (su inclinación es de 14,7 por ciento, 2,7 por ciento más de la norma), sino como un centro de servicios del Metro.



Jhon Jairo Morales, presidente de la JAL de la comuna 4 manifestó que aunque el alcalde Daniel Quintero le indicó en enero que este tema era prioridad. "El tema es que incumplieron, están cometiendo un fraude a un fallo judicial. El municipio ha omitido la exigencia de cumplimiento, el Metro tenía la obligación legal de exigir la entrega de eso o de demandar al metroplús porque es una entidad distinta, los entes de control no han avanzado las investigaciones y el juez no ha hecho cumplir la sentencia", criticó Morales.

A nivel de la comunidad, no se está pidiendo que se haga X o Y obra, porque se entiende que obedece a un criterio técnico (...) ahora la comunidad dice lo que sí es viable háganlo, pero háganlo ya.

TWITTER

"A nivel de la comunidad, esta no está pidiendo que se haga X o Y obra, porque se entiende que obedece a un criterio técnico. La comunidad primero reclamó que se le diera el uso para el cual estaba diseñado, lograron sostener la tesis de que no era viable, entonces ahora la comunidad dice lo que sí es viable háganlo, pero háganlo ya", sostuvo Morales.

La comunidad reclama que en este elefante blanco sea él único espacio público de la ciudad "que vale más de 1.200 millones de pesos para que viva un perro y un vigilante". Foto: Jaiver Nieto/ El Tiempo

En Envigado retomarían obras este mes

Tras una reunión entre James Gallego, gerente de Metroplús y Braulio Espinosa, alcalde de Envigado, en la que se evaluó cómo el contratista podría hacer una actualización a los precios del 2020, el tramo 2B de Metroplús en ese municipio del sur del valle de Aburrá es la única obra inconclusa que prendería motores este mes.



La indexación de precios debe hacerse porque las obras se pararon en 2013 debido a la acción popular del Colectivo Túnel Verde, por lo que se debe actualizar el presupuesto de 17.990 millones de pesos que se tenía en ese tiempo.



“El pasado lunes recibí un comunicado de Envigado hablando de cómo sería la indexación y la revisión que hicieron ellos (...) Aspiro a que esta semana terminemos el balance financiero que nos permita determinar no un nuevo alcance, pero sí una fórmula que permita al contratista tener la indexación. Espero que en este mes estemos iniciando nuevamente ese tramo”, explicó Gallego.



A principios de este año se conoció que la actualización de ese tramo sería de unos 15.000 millones de pesos. Entre tanto, el municipio de Envigado consignó a la empresa Metroplús la adición a la interventoría, es decir, 962 millones de pesos.



“Ya hay una propuesta presentada por los constructores, pero yo tomé la decisión de que esa propuesta la iba a evaluar de la mano de Envigado e ibamos a tomar una decisión nosotros como entidad y municipio frente a esta propuesta que ellos presentaron. Espero que esta semana ya quede lista y podamos sentarnos ya con el contratista a tomar una decisión de cuándo reiniciamos”, detalló el gerente.



Cabe recordar que dicho tramo siempre ha sido polémico y su última decisión fue la del pasado 20 de agosto, cuando el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) confirmó el permiso de la tala de 133 árboles del llamado ‘túnel verde’ que comprende la carrera 43 A (avenida de El Poblado), una distancia de 900 metros entre las calles 29 A sur y 21 sur, desde La Frontera hasta el colegio Colombo Británico, proceso que se comenzó a cumplir en enero de este año.



William Mejía, integrante del Colectivo Túnel Verde, precisó que este daño ambiental se hace a cambio de un sistema transporte que solo llevará a las personas hasta la Aguacatala, para conectarse con el municipio de Itagüí. “La calidad ambiental de lo que ellos van a hacer ahí va a ser una desastre paisajístico, va a deteriorar la calidad de vida de los utilizamos esos corredores para caminar, correr y salir en bicicleta. Para hacer un transporte público efectivo no hay que ampliar esos carriles y si no hay que ampliarlos, no hay que talar los árboles. El problema es que van a hacer ese daño a cambio de nada, de un sistema que no va funcionar”, dijo.

MELISSA ÁLVAREZ CORREA

EL TIEMPO

MEDELLÍN