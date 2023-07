En las emisoras de Medellín este 26 de julio, más que antes, la música de Darío Gómez fue la protagonista. Nadie es eterno, Entre comillas, Sobreviviré, Daniela; Cruz, tierra y olvido; El Rey del despecho, entre otras, no pararon de sonar durante el día.



Y es que se cumple un año desde el sorpresivo fallecimiento del llamado ‘Rey del Despecho’, debido a un paro cardíaco.



Catalina Gómez Arcila, hija del finado cantante, contó lo duro que ha sido para ella y su familia este primer año.



“Este año ha pasado muy rápido, pero ha estado lleno de mucho dolor y de mucha angustia por la ausencia de un padre, que a veces creemos que va a llegar de un viaje, pero luego caer en cuenta cada día y cada noche de que no va a volver, pues uno como que lo va asimilando poco a poco, aunque no del todo por ahora. Ha sido muy, muy tortuoso, el tener esa ausencia tan presente todo el tiempo”, cuenta la mujer.



Sin embargo, de otro lado, también resalta que ha sido regocijante para ella sentir el cariño y el afecto de los fans de su padre, que lo inmortalizan cada que una canción suya es coreada con sentimiento.



Indicó que optaron hacer los homenajes días antes del 26 de julio porque sabían que esa fecha sería muy dura para toda la familia.



“Es muy duro para nosotros porque somos (éramos) cinco en el hogar: mi papá, mi mamá, mis dos hermanitos y yo, y nunca se nos había ido alguien. El irse mi padre para nosotros ha sido algo con mucho dolor, porque era el niño de la familia, aunque fuera la persona mayor y la persona sabia y sensata, era nuestro círculo, era la persona que más cuidábamos, que más cariño le brindábamos porque era un hombre tierno y maravilloso”, agrega Catalina.



Los homenajes

Precisamente, uno de los homenajes fue el lanzamiento el pasado 19 de julio de una versión inédita de Nadie es eterno, que el artista cantó con la Sinfónica antes de morir. Además, Catalina Gómez lanzó ese mismo día una canción cantada por ella en honor a su padre llamada 26 de Julio, fecha en la que partió el artista.



Sin embargo, contó la hija de Darío Gómez que la fecha en la que se cumple un año del deceso, sería un día más espiritual, visitando la tumba de su padre sobre las 4:30 p. m. en el cementerio Campos de Paz y luego en una eucaristía a las 7:30 p. m. en la iglesia de Santa Gema, la misma donde hace un año le dieron el último adiós.

De otro lado, en el municipio de San Jerónimo, tierra que vio nacer a Darío Gómez, realizarán el 28 y 29 de julio el II Festival de Música Popular 'El Rey del Despecho', un homenaje a Darío Gómez.



Por su parte, Nelson Gómez y Hernán Gómez, hermanos del ‘Rey del Despecho’, anunciaron que realizarán en el barrio Castilla un homenaje musical a su hermano, a quien llaman ‘el papá de los pollitos’.



"Un año más sin el papá de los pollitos, el 'Rey del Despecho, partió su cuerpo, su presencia aquí en el mundo, pero nos dejó un recuerdo y un legado muy grande. Es inevitable no recordarlo cada vez que pasamos por las calles, por donde cada que vamos escuchamos música de Darío, lo más grande que parió la música popular", expresó su hermano.



Aunque no es secreto las diferencias que Nelson y sus hermanos han tenido con las hijas y exesposa de Darío Gómez, esta aún permanecen un año después de la muerte del cantante.

Nelson afirmó que Olga Lucía Cadavid, manager y exesposa de Darío, siempre se opuso a que sus hermanos cantaran las canciones del 'Rey del Despecho' y que, incluso, no quería que se hiciera el homenaje de aniversario de su partida.



"He venido 30 años haciendo mi carrera tratando de de volar, pero sin poder porque siempre se ha visto truncado mi carrera. No por parte de mi hermano, sino por parte la manager que siempre quiso que nadie de su familia cantáramos", expresó el cantante, quien aseguró que, paradójicamente, desde la muerte de su hermano, su carrera comenzó a despegar.



Y aunque por muchos años se dejaron de hablar y tuvieron sus problemas, Nelson aseguró que pudo hablar con su hermano meses y días antes de su partida.



Darío Gómez y su hija Catalina Foto: Instagram @elreydeldespecho

"Él nos decía que tranquilos, que él ya se iba a retirar de los escenarios y que nos iba a volver a reunir a todos... y a los ocho días de eso tan bonito que nos habló nos enteramos de su muerte", recuerda el hombre.



Sobre eso, Catalina no quiso ahondar mucho en el tema e indicó que ni siquiera sabían que los hermanos harían un homenaje en honor a su padre.



"Ni siquiera sabía del tema, pero deseándoles que les vaya muy bien obviamente, incluso creo que han dicho que nosotras -mi mamá y yo- que no permitimos que canten las canciones de mi papá. Eso no ha sido verdad, por nosotros felices que canten las canciones de mi padre, porque igual eso es llevar a mi papá al corazón de su gente", opinó Catalina.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín

@AlejoMercado10