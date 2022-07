Aunque Darío Gómez les pidió a sus seres queridos que por favor no lo lloraran cuando muriera, fue imposible.



“Por mí no sientan ningún dolor. Cántenme en mi ataúd, cántenme con alegría. Yo les ruego, no lloren. El que llore, lo voy a arrastrar”, dijo en un video que se conoció recientemente y que sería de hace unos meses.



Este sábado en Medellín, una ciudad que está de luto desde la noche del martes, cuando murió el ‘Rey del Despecho’, sus seguidores y familiares le dieron el último adiós al ídolo de la música popular.



El sol veraniego que por estos días cobija la capital antioqueña fue el encargado de acompañar a los cientos de seguidores de Darío Gómez que llegaron a la iglesia Santa Gema, centro occidente de Medellín, donde su familia, en una misa íntima, le rindió el homenaje.



Globos blancos, canciones suyas y un estruendoso “¡Darío, Darío!” se escuchó cuando el cortejo fúnebre ingresaba al parqueadero de la iglesia. Y, como se ha visto en la ciudad durante estos días, no faltó el aguardiente.



De hecho, según Asobares, las ventas de licor en la capital de Antioquia aumentaron hasta un 50 por ciento desde la muerte del artista, conocido por canciones como Nadie es eterno, Daniela y Sobreviviré.



Se realizó una eucaristía en honor al cantante. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Este sector de la ciudad colapsó e, incluso, previendo que habría gran afluencia de público, la alcaldía programó algunos cierres viales. Pasadas las dos de la tarde llegó el cuerpo del ídolo del artista a la iglesia y comenzó la ceremonia, que en todo momento estuvo acompañada por los pitos de los carros que pasaban por los alrededores y la música del artista, que cantaban a todo pulmón.



“Agradecimiento y eterna gratitud. Nadie es eterno fue el tema que llevó a mi padre a la conquista, a tantos admiradores y no solo en Colombia sino en el mundo entero. Todos catalogamos esta canción como algo fúnebre, triste que conlleva ala despedida de nuestros seres queridos, sin embargo, esta versión es un canto a la vida, a la esperanza”, dijo Jorge, el hijo de Gómez durante el homenaje.



Agregó que su padre ahora tiene como compañía el coro celestial. “Dios les pague, su legado va a ser eterno en nuestra memoria y en nuestras almas”, aseveró al finalizar la ceremonia.



Su nieta Valentina le agradeció todo lo que hizo por ella. “Ya no puedo verte haciendo chistes, siendo charrito y burlón”, afirmó la joven, quien vivió con el cantante popular varios años.

Se reportan disturbios en Campos de Paz, de Medellín, donde se llevará a cabo del sepelio de Darío Gómez. https://t.co/zgKcsgBZt8 pic.twitter.com/2BO8CARE0C — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) July 30, 2022

Recordó que su abuelo le enseñó la importancia del respeto y la humildad. La joven no olvida que su abuelo siempre le daba gusto.



“Gracias por darme tantas lecciones de vida, te voy a llevar siempre en mi corazón. Tú, Darío Gómez, dejaste una huella en el mundo, gracias a ti hay mejores personas, gracias a ti se sanaron corazones en la vida. Te fuiste, pero sé que no nos abandonaste, sé que siempre nos acompañarás”, complementó la joven.



Y le juró que va a continuar con el legado musical que le dejó, que seguirá con la dinastía Gómez. “Eternas serán tus canciones y los recuerdos que nos dejaste”, remató.



Al finalizar la ceremonia, en la que no faltaron las lágrimas, cientos de personas, mientras el cuerpo era llevado al carro fúnebre, comenzaron entonar Nadie es eterno, una vez más, y coreando su nombre. Unos inmortalizaron el momento con su celular, otros tomaron aguardiente.



Posteriormente se unieron a la caravana rumbo al cementerio Campos de Paz, por la avenida 80, donde fue la despedida definitiva.



Decenas de personas recorrieron las vías de la ciudad rumbo al campo santo y mientras lo hacían sonaban los pitos de los carros y las canciones del ‘Rey del Despecho’.

Una vez llegó a este lugar la caravana, hacia las 5 p. m., se presentaron disturbios porque las personas querían ingresar, pero la petición de la familia era que querían intimidad. No obstante, entendiendo el amor de la gente por Darío, dieron acceso a los medios de comunicación para transmitir el momento.



Cuando el cuerpo llegó al lugar donde reposará, tras una calle de honor y un minuto de silencio, un grupo de mariachis entonó Nadie es eterno en el mundo, así como Amor eterno, pues todos querían que el ‘Rey del Despecho viviera’.



Aunque se desconoce cuál fue la causa del deceso, versiones extraoficiales indican que le habría dado un infarto. Además, no hay información sobre si el artista tenía problemas de salud.



Los familiares, amigos y seguidores no le pudieron cumplir a Darío Gómez no llorar en su sepelio.



Lo que sí le cumplieron fue cantarle con alegría todas sus canciones, porque aunque él no fue eterno, como dijo su hijo, sus temas sí lo serán.