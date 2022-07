Este sábado, día en que se realizan los últimos homenajes a Darío Gómez, se presentan disturbios en el cementerio Campos de Paz, de Medellín, donde será enterrado el artista.



Estos comenzaron porque las personas que llegaron hasta el lugar intentaron entrar al campo santo a la llegada del cuerpo de Gómez, pero esto no era posible porque la familia quiere despedir al 'Rey del Despecho' en una ceremonia privada.



(En contexto: En vivo: A esta hora se llevan a cabo las exequias de Darío Gómez)

Y, entendiendo que los seguidores del artista quieren acompañarlo hasta el final, permitieron acceso a los medios de comunicación, para su respectiva transmisión.



Sin embargo, las personas no respetaron esta decisión e intentaron pasar las vallas de seguridad, por lo que el Esmad tuvo que hacer presencia e, incluso, disparó gas lacrimógeno.



(Además: Darío Gómez sobre su muerte: 'No me lloren, el que llore, lo voy a arrastrar')



La despedida de Gómez comenzó este sábado en una eucaristía privada en la iglesia Santa Gema, en Laureles. Hasta allí, al igual que en el cementerio, llegaron cientos de seguidores, quienes mientras los seres queridos estaban en la ceremonia, afuera entonaron las canciones del 'Rey del Despecho' y hasta tomaron aguardiente.



Gómez falleció este martes en la noche en la Clínica de Las Américas, de Medellín, luego de sufrir complicaciones cuando se encontraba en su residencia.



"Hoy, 26 de julio de 2022, ingresó al servicio de emergencias el señor Darío de Jesús Gómez Zapata en estado de inconciencia luego de haber sufrido un colapso súbito en su hogar. El paciente ingresó sin signos vitales y fue llevado a la sala de reanimación en donde se le realizaron maniobras avanzadas de resucitación cardio-pulmonar sin que dieran resultados. Finalmente, se declara su muerte a las 19:31 p. m.", informó la clínica.