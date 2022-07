“El día que ocurra mi deceso yo pienso que qué bueno que la gente me diera esa complacencia de despedirme con esa canción que compuse para la realidad que sucede en el mundo: Nadie es eterno. Qué bueno fuera que me despidan con Nadie es eterno en mi última morada”.Estas fueron las palabras de Darío Gómez al hablar del momento de su muerte en una entrevista hace unos meses.

Y sus fanáticos le cumplieron. Cuando se conoció la noticia de la muerte del llamado ‘Rey del Despecho’, en la noche de este martes 26 de julio en la Clínica Las Américas, la avenida 80 se llenó de personas quienes se congregaron a las afueras de la clínica para cantar a todo pulmón la canción que inmortalizó a su ídolo.



El cielo se iluminó con la pólvora y la tranquilidad de la noche fue aplacada por las canciones de Darío Gómez en boca de más de un centenar de personas que le rindió tributo y lloró por la repentina partida de su ídolo.

Fanáticos le dan el último adiós al 'Rey del Despecho'. Foto: Jaiver Nieto

Hasta en caballo llegaron algunas personas hasta las afueras del hospital, donde permaneció el cuerpo de Darío Gómez hasta aproximadamente la 1 de la mañana. La salida del carro fúnebre con el cuerpo del artista conmocionó a quienes allí estaban, que en medio de la música y el dolor, se acercaron para tocar el vehículo y hasta untarlo con aguardiente en señal de despedida.



(También lea: Así será el homenaje a Darío Gómez en Medellín: no se podrá tomar alcohol)

Hasta caballo se trajeron para la Clínica las Américas los fanáticos de Dario Gómez pic.twitter.com/GYE3J5s1DV — CATALINA BOTERO (@cataboterotv) July 27, 2022

No contentos con eso, escoltaron al vehículo hasta el barrio Caribe, sede de Medicina Legal, donde fueron dejados los restos del ídolo de la música popular. La caravana de carros era de aproximadamente un kilómetro y la Policía tuvo que actuar para que se pudiera permitir el ingreso del cuerpo a las instalaciones.



Hasta allá se trasladó la algarabía. El lugar se convirtió en una fonda a cielo abierto donde la garganta del ‘Rey del Despecho’ entonaba desde los bafles sus más grandes éxitos: Entre Comillas, Sobreviviré, Cruz tierra y olvido, entre otros.



Teresita Hincapié, una señora ya de edad fue una de las que no se perdió al tributo a su ídolo. Maquillada y vestida de negro en señal de luto, llegó hasta el lugar para agradecerle por el legado musical que le dejó a la región.



(Le puede interesar: Esta sería la causa de la muerte de Darío Gómez; así será despedido en Medellín)

Así fue la llegada del cuerpo de Darío Gómez a Medicina Legal. Los fanáticos hasta le tiraban guaro al carro fúnebre. pic.twitter.com/8QEzJ0o5Vq — Alejo Mercado (@AlejoMercado10) July 27, 2022

“Él, con sus canciones, su talento y su esencia de ser humano, nos permitió desfogar nuestras tristezas y hacer catarsis con sus canciones (…) hoy le damos el adiós inolvidable y me tomaré uno o dos aguardienticos”, dijo con emotividad la señora.



Ni la salida del sol ahuyentó a los fanáticos, quienes no pararon de cantar y de pedir ‘vivas’ por Darío Gómez. La calle 84 con carrera 65 fue el lugar que se tomaron los fanáticos del artista para cerrar la vía con carros y acomodarse allí, a la espera de que el carro fúnebre volviera a salir.



Y así se fue la mañana, entre música, llanto y aguardiente, a la espera de volver a su ídolo y acompañarlo hasta el coliseo de voleibol Yesid Santos, donde estará en cámara ardiente hasta las 11 a. m. del próximo sábado.



Milena Ruiz fue una de las que no se despegó de la comitiva de aficionados. Cuenta que viajó a las 8 de la noche del martes desde Santa Fe de Antioquia cuando se enteró del fallecimiento de su artista favorito.

Fanáticos le dan el último adiós al 'Rey del Despecho'. Foto: Jaiver Nieto

“No lo dudé ni un momento y viajé de inmediato. Nosotros toda la vida hemos sido fanáticos de él (Darío Gómez) y sus canciones nunca faltaban en las ‘Fiestas de los Diablitos’ allá en Santa Fe de Antioquia. Desde que tengo uso de razón siempre hemos cantado sus canciones y por eso sentimos que se fue un amigo, se fue un Rey, que vivirá por siempre nuestros corazones”, expresó la mujer, quien aseguró que seguirá acompañando a su ídolo hasta que sea llevado al coliseo.



Y hasta los comerciantes aprovecharon el furor y la emoción de las personas para ganarse unos pesos. Algunos llegaron hasta las afueras del Centro exequiales La Candelaria para vender fotos de Darío Gómez a $10.000.

Fanáticos le dan el último adiós al 'Rey del Despecho'. Foto: Jaiver Nieto

“Es para hacerle un tributo a Darío y para rebuscarme la comida. Le deseo que Dios lo tenga en eterno descanso, que él fue muy buena gente y le ayudó a muchos artistas y muchos comerciantes. Saqué 50 fotos y espero venderlas todas”, dijo Derwin, uno de los venteros de las fotos del artista.



Ni la lluvia alejó a los más de cien seguidores que están postrados a las afueras de La Candelaria, el frío que tienen lo aplacan con una garganta caliente por el aguardiente y las canciones del Rey del Despecho, que no pararán de sonar en Medellín.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín