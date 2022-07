Este sábado, en una ceremonia privada, será el 'ultimo trago' de Darío Gómez. Su familia y las personas más cercanas al 'Rey del Despecho' lo despedirán en el Cementerio Campos de Paz, en Medellín, ciudad donde se presentó su muerte este martes en la noche.



Según había manifestado el intérprete de Nadie es eterno en el mundo su deseo era que se le hiciera un homenaje en la capital de Antioquia, donde sus seguidores pudieran despedirlo. Y así fue, durante varios días estuvo en un coliseo de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.



Pero hay un deseo de Darío Gómez que ha sido difícil de cumplir y lo seguirá siendo. El ídolo no quería que lo lloraran.



Así quedó en evidencia en unos videos divulgados en la cuenta de Instagram de Daniela Alzate Gómez, su nieta, en el cual se ve al cantante en una reunión íntima pidiendo que por favor no lo lloraran cuando murieran y, por el contrario, que le cantaran.



Por mí no sientan ningún dolor. Cántenme en mi ataúd, cántenme con alegría. Yo les ruego, no lloren

"Por mí no sientan ningún dolor. Cántenme en mi ataúd, cántenme con alegría. Yo les ruego, no lloren. El que llore, lo voy a arrastrar", dice Gómez y, de inmediato, se escuchan las risas de sus acompañantes.



Y agrega: "Lo voy a arrastrar y le voy a decir: ¿por qué tiene que llorar por mí? No sea pendejo, o pendeja, aquí se cumplió una norma que se llama Dios todo poderoso y eso es así.



Gómez también dijo durante su intervención en aquél encuentro privado, cuya fecha se desconoce, pero como habla de la muerte de Vicente Fernández, la cual fue en diciembre del 2021.



"Vicente Fernández murió, ¿entonces vamos a estar toda la vida de luto por Vicente Fernández? No". Así finaliza el video divulgado por su nieta.



Gómez falleció este martes en la noche en la Clínica de Las Américas, de Medellín, luego de sufrir complicaciones cuando se encontraba en su residencia. Según versiones no oficiales, habría muerto de un infarto, pero esta información no se ha confirmado y las causas no han sido divulgadas por información de la familia.



"Hoy, 26 de julio de 2022, ingresó al servicio de emergencias el señor Darío de Jesús Gómez Zapata en estado de inconciencia luego de haber sufrido un colapso súbito en su hogar. El paciente ingresó sin signos vitales y fue llevado a la sala de reanimación en donde se le realizaron maniobras avanzadas de resucitación cardio-pulmonar sin que dieran resultados", dice el comunicado firmado por Clara Inés Gómez Rojar, gerente de comunicaciones de la Clínica de Las Américas.



"Finalmente, se declara su muerte a las 19:31 p. m.", concluye el comunicado.