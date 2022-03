Tras los desmanes que se generaron en el estadio Atanasio Girardot por la no llegada de Christian Nodal a su concierto el sábado pasado, el Inder evaluó los daños que se generaron en el escenario deportivo.



En total, hubo daños en tres acrílicos y extintores en tres gabinetes contraincendios, también hubo un sanitario averiado.



Igualmente daños a una llave de lavamanos, dos chapas de puertas y a una cámara de seguridad en la tribuna de oriental.



“Posterior al recorrido que realizamos en donde encontramos estos daños mencionados, elaboramos un informe que es pasado al empresario como tal para que acuda y corrija los daños presentados. En caso tal de que eso no se realice nos veremos obligados a afectar la póliza de cumplimiento para que el empresario en sí cumpla con estos pormenores que se presentaron el día del evento”, explicó Juan José Moreno, administrador de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.



El funcionario informó, además, que el partido entre Atlético Nacional y el Independiente Santa Fe que será jugado a las 7:35 de esta noche del lunes, no tiene ningún inconveniente pues ya se realizó el desmontaje del escenario del concierto y no hubo afectaciones a la grama de la cancha.



“Lamentamos ese hecho e invitamos a la gente a tener sensatez, tener cordura frente a hechos realizados, el escenario deportivo no tiene la culpa del inconveniente que se presentó y los invitamos a que cuando se presenten estos hechos, no afectemos nuestra infraestructura física”, detalló Moreno.



Silletería dañada tras terminar el evento. Foto: Cortesía ciudadanía

Así fueron los desmanes

Cerca de las tres de la mañana del domingo se desató una gran inconformidad por parte de los cerca de 25 mil asistentes que fueron a ver, principalmente, al cantante mexicano pero este no llegó por problemas con sus vuelos que lo traían de México.



El evento, que tuvo otros cantantes invitados, se desarrolló sin contratiempos pero luego todo se tornó caótico cuando Jessi Uribe terminó su presentación en la tarima y luego se proyectó un video en donde Nodal pidió disculpas porque no alcanzó a la capital antioqueña para su presentación.



Esto generó, como quedó evidenciado en varios videos, que muchas personas dañaran sillas y vallas sobre todo en la zona de palcos, ubicada sobre la gramilla del estadio. Además, se registraron algunas riñas entre asistentes y personal de la logística. Todo en medio de la lluvia que cayó sobre Medellín entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.



Mientras tanto, muchos asistentes están esperando la devolución del dinero. Los organizadores anunciaron que en el transcurso de esta semana se habilitarán los canales de comunicación preferente para atender las peticiones, quejas y reclamos.



“Así mismo, en relación con el derecho que les asiste a todos las personas de solicitar la devolución parcial del dinero, debe manifestarse que, el mismo se garantizará de conformidad con los parámetros legales establecidos para ello, y cuyo procedimiento de devolución parcial se establecerá en el transcurso de estos días, el cual se realizará a través del mismo medio donde se compró la boletería”, detalló la organización.



MEDELLÍN

