En algunas de las principales calles de Medellín han aparecido vallas, de la alcaldía de Medellín, en las que se lee "Producir 2 kilogramos de carne requiere de 15.000 litros de agua. Únete al planeta".



Esta campaña publicitaria ha ocasionado todo tipo de críticas e indignación en algunos sectores de la población, entre ellos, el gremio de los ganaderos.

Uno de ellos fue José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, quien invitó a un plantón en la Avenida Regional, a la altura de la Universidad Eafit, en la tarde de este miércoles, 2 de noviembre. Y más temprano se pronunció en su cuenta de Twitter.



"¡Inaudito! Que en el mayor departamento ganadero de Colombia, en donde se han materializado importantes avances en producción de carne y leche sostenibles, un alcalde como Quintero Calle utilice dinero público para estigmatizar a miles de familias honradas y trabajadoras", señaló el representante del gremio.

— José Félix Lafaurie (@jflafaurie) November 2, 2022

A través del mismo medio, el mandatario le respondió a Lafaurie: "Diana es vegetariana, en cambio a mi me gusta la carne. No se trata de nuestros gustos, se trata de una planeta en riesgo donde la ganadería juega un rol protagónico. Reducir su consumo es clave, no devastar bosques ni desplazar campesinos para producirla, mucho mejor".

— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 3, 2022

Por ahora, la administración distrital ha dado pocos detalles sobre la campaña de publicidad que ha desplegado en diferentes puntos de la ciudad.



MEDELLÍN