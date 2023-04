Hace algunas semanas se difundieron por medio de redes sociales distintas denuncias por parte de conductores de taxi, buses e incluso de restaurantes y hoteles, quienes aseguraban que Daniela Álzate Velázquez no pagaba por estos servicios en Medellín.



Uno de los casos que más revuelo causó en redes sociales fue cuando un taxista logro captarla en un centro comercial en el que la interceptó.



Así mismo, un restaurante en Medellín denunció que Álzate había pedido comida y no pagó por ella.



"Solicitamos a la familia de esta mujer hacer algo por ella. Pasó hoy en un restaurante cerca a la 70, altura de Mondongos. Pidió un buen menú y la tarjeta le rebotó. Luego dijo que iba a sacar dinero”, dijo el restaurante.



La mujer de 31 años ha logado escapar sin recibir consecuencias, pese a las denuncias que se han hecho publicas.



La familia de la mujer aseguró que Álzate tiene un diagnostico de trastorno bipolar y que tiene resistencia para continuar con su tratamiento.



"Ella no acata las reglas. Ella no cumple con las directrices de un hogar. Ya no puedo vivir con ella. He llorado. Estoy desesperada. Cuando me pide comida, le doy, le lavo la ropa", informó una pariente al periódico El Colombiano.



Además, la pariente afirmó que las salidas recurrentes de Álzate los preocupó tanto que tuvieron que poner una denuncia por desaparición, pues desde marzo de 2022 le perdieron el rastro.

Reaparece Daniela Álzate

Álzate aparece en un video recientemente difundido dando explicaciones de porqué no pagaba por los servicios que le han sido prestados.



En la grabación, ella se justifica diciendo que se encuentra embarazada y no cuenta con un trabajo. De igual forma, pide ayuda a la comunidad para que le "ayuden a encontrar al padre de su bebé", ya que, según ella, así no tendría que actuar de esta forma.



También, la mujer afirma que no en varias ocasiones no pagó el servicio porque "fue malo".

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS