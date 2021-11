¿Qué pasará con el padre de la niña estadounidense que estaba desaparecida?

Luego de que Lorena Von Karin, la niña extranjera que estaba desaparecida en Antioquia, fue entregada por su padre a las autoridades, quedó sobre la mesa la duda de cómo sería juzgado el hombre.



De acuerdo con la Dirección de Fiscalías Antioquia, Daniel Von Karin será escuchado para que dé las explicaciones del caso, teniendo en cuenta que se llevó a su hija desde junio de 2020.



"El padre de la menor se presentó en forma voluntaria. Se abrió, como debía de hacerse, un proceso por un ejercicio arbitrario de la custodia. Estamos con ese proceso y él va a hacer escuchado en interrogatorio, para que dé explicaciones de qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, y luego de eso se tomará la decisión que en derecho corresponde", explicó Liliana Castañeda Salazar, directora de Fiscalías de Antioquia.



La pequeña, de 8 años de edad, fue entregada por su padre el pasado miércoles 3 de noviembre en el municipio de El Peñol, oriente antioqueño, luego de que un juez en una sentencia ejecutoria de segunda instancia ordenara que la menor debía regresar a su país.

Ahora la niña y su madre Yanara Vega Fatela se encuentran en Estados Unidos, luego de que esta llegara desde hace dos semanas desde Miami a al municipio de Guatapé, para la búsqueda de su hija que no veía desde el pasado 17 de junio de 2020.



Ese día, el padre de la niña la sacó del país de manera ilegal y Yanara no la volvió a ver, hasta que le avisaron que el hombre estaba en el municipio de El Peñol. Viajó y comenzó una batalla legal por la custodia y poder llevársela de regreso a Estados Unidos.



“La exmujer de él, colombiana, fue la que me avisó que estaban en el municipio de El Peñol porque ellos tuvieron como un pleito y entonces las autoridades americanas enseguida le avisaron a las autoridades colombianas porque él tenía alerta amarilla de Interpol”, contó la madre.



