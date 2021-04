El duro choque entre Daniel Quintero y Sergio Fajardo

Las presuntas irregularidades en los títulos académicos de Alejandro Calderón, quien había sido nombrado como gerente de EPM, desataron una tormenta política en Antioquia que incluso llevó a sectores políticos de orillas opuestas a coincidir en pedir la renuncia del directivo.



Tras esto, este lunes el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó en su cuenta de Twitter que Calderón renunció tras recibir "todo tipo de ataques".



(Además: Renunció Alejandro Calderón, quien había sido nombrado gerente de EPM)

Y aunque la renuncia era lo que pedían algunos actores políticos, tanto de izquierda como de derecha, la polémica aún no ha terminado y todo indica que estará vigente unas semanas más.



Precisamente en la noche de este lunes el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, protagonizaron un enfrentamiento que se presentó después de Quintero comunicó la renuncia.



"No hay ni habrá cortinas de humo suficientes para tapar las mentiras y las trampas. 3 gerentes de EPM en un año son un síntoma de la profunda crisis que está destruyendo la riqueza de Medellín y Antioquia. ¿Faltan pruebas?", aseguró Fajardo en su cuenta de Twitter.



(Lea también: Uribismo celebra la renuncia del gerente de EPM)



Este comentario no le gustó para nada a Quintero, quien respondió mencionando algunas de las polémicas que rodean a Fajardo desde que fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia.

No habrá cortina de humo que tape el colapso en Hidroituango, la caida de la Biblioteca España, ni la compra de Orbitel. https://t.co/HBYe2ML3Uq — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 13, 2021

"No habrá cortina de humo que tape el colapso en Hidroituango, la caída de la Biblioteca España, ni la compra de Orbitel", trinó Quintero.



Daniel Quintero no solo se ha enfrentado al uribismo, al que derrotó en las urnas, sino que ha tenido una fuerte oposición de otros sectores políticos, como el movimiento liderado por Fajardo, Compromiso Ciudadano, y de la Alianza Verde, partido cercano al excandidato presidencial.



Pero esta no es la primera vez que Fajardo arremete contra Quintero. Hace unos meses, sin mencionar su nombre, lo acusó de destruir a las instituciones de Medellín, empezando por EPM.



"Empezamos el año con otro capítulo más de la destrucción de EPM. Las declaraciones del gerente despedido, amigo personal y aliado político del Alcalde y puesto en ese cargo por él mismo, dejan en evidencia las crecientes contradicciones y confrontaciones que ahora abundan en la empresa. Por más cortinas de humo que levanten y mentiras que se digan, el daño es profundo y costoso", dijo en una carta abierta.

No hay ni habrá cortinas de humo suficientes para tapar las mentiras y las trampas. 3 gerentes de EPM en un año son un síntoma de la profunda crisis que está destruyendo la riqueza de Medellín FACEBOOK

TWITTER

(En otras noticias: El escándalo por los supuestos títulos del nuevo gerente de EPM)



Y agregó: "EPM es un caso particular, sin duda el más significativo, del proyecto político que lidera el Alcalde, que dijo en forma clara y contundente lo que pretende: barrer con la estructura de la ciudad construida en los últimos años, pues él y su equipo son la nueva y única expresión de la ciudadanía de Medellín. 'El futuro se parece a nosotros. Medellín ya no les pertenece' asevera en tono pendenciero".

Quintero, por su parte, también ha cuestionado en varias oportunidades a Fajardo.



El actual alcalde, incluso, lo ha acusado de dividir la votación para que Alfredo Ramos, candidato del Centro Democrático, ganara en las elecciones del 2019.



“En Medellín Fajardo trató de dividir votación para que ganara el candidato de Uribe a la Alcaldía. Los une el GEA, EPM, Hidroituango y un proyecto de país en la que poderosos gozaron de impunidad mientras caían bibliotecas, represas y 6402 inocentes”, comentó Quintero hace unos meses sobre el exgobernador y exalcalde.

Otras noticias de Colombia

- Corte Suprema tumbó el fallo que protegía al Valle de Cocora



- Se ganaron el chance con números que salieron en la cola de un bagre



- La historia que conmovió a Colombia: el primer médico muerto por covid