Gustavo Petro se posesionó este domingo 7 de marzo como Presidente de Colombia para el próximo cuatrienio y en su discurso inicial habló de 10 puntos en los que se enfocará.



El primero de estos, tiene que ver con la paz. "Trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva. Como nadie, como nunca. Vamos a cumplir el Acuerdo de Paz y a seguir las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad. El 'Gobierno de la Vida' es el 'Gobierno de la Paz'", dijo el Primer Mandatario..

Su discurso generó todo tipo de reacciones y en Antioquia y Medellín sus mandatarios no fueron ajenos a las palabras del nuevo Presidente de los colombianos.



Daniel Quintero, alcalde de Medellin y quien asistió a la ceremonia de transición de mando junto a la gestora social, Diana Osorio, habló del discurso del Presidente.



"Es un camino que hoy se abre, es la gran oportunidad y es la esperanza que tenemos los colombianos (...) Me parece un gabinete maravilloso y con muchos retos, porque esto no se va a arreglar en 4 años", expresó Quintero.



Sobre el mensaje de paz total, el alcalde dejó en claro que para negociar se necesitan dos, pero valoró que el Gobierno tenga la disposición para hacerlo.



Suscribimos el llamado a la unidad del presidente @petrogustavo “No hemos avanzado como sociedad compitiendo sino ayudándonos”. Es un mensaje contundente que nuestro Gobierno tiene como elemento rector: es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. pic.twitter.com/hw7RnBaAyN — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) August 7, 2022

Precisamente, sobre este tema también se pronunció el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.



En sus redes sociales, el mandatario departamental manifestó: "Recibo con inmenso entusiasmo y optimismo el mensaje a los colombianos del presidente Petro. Total coincidencia con sus llamados a la unidad y a defender la vida. No podemos seguir en el país de la muerte", expresó Gaviria.



De igual forma, el Gobernador se refirió a los Diálogos Regionales Vinculantes que anunció que adelantará el nuevo Gobierno Nacional.



Gaviria dijo: "Estamos listos para acompañarlos y ponemos al servicio de ellos nuestra plataforma de la Agenda #Antioquia2040. Más participación para buscar los caminos comunes a la paz y al desarrollo".



MEDELLÍN