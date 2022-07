En Medellín se realizó esta semana la Cumbre del Pacto Histórico, en el que sus asistentes trabajan para trazar la hoja de ruta del Gobierno de Gustavo Petro para el periodo 2022-2026.



Más allá de los nombramientos, uno de los temas que causó polémica fue el tema del empalme entre el gobierno entrante y Antioquia, ya que Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de Daniel Quintero, sería quien coordinaría un comité para esta labor.

Sobre este comité, el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria indicó: "Desconozco,no autorizo grupo de supuesto empalme con el departamento de Antioquia. Me atengo a la conversación con Gustavo Petro dónde acordamos: Relación directa Gustavo Petro y Aníbal Gaviria e instalar mesa de trabajo Antioquia y Gobierno Nacional al regreso del presidente electo".



Además, en la mañana de este miércoles 13 de julio, el gobernador expresó en su cuenta de Twitter: "No debería ser necesario,pero quiero hacerlo,para evitar malas interpretaciones y malos interpretadores: mi desacuerdo no es con Gustavo Petro, con él la mejor relación. Mi desacuerdo es con la intención de otros de utilizar la función de empalme para desinstitucionalizar y dividir"



Posteriormente, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció también en su cuenta de Twitter: ¿Acaso quiere el Gobernador de Antioquia que el comité de empalme este compuesto por quienes perdieron las elecciones y se dedicaron a infundir miedo entre los empresarios?".



No debería ser necesario,pero quiero hacerlo,para evitar malas interpretaciones y malos interpretadores: mi desacuerdo no es con @petrogustavo,con él la mejor relación.Mi desacuerdo es con la intención de otros de utilizar la función de empalme para desinstitucionalizar y dividir

¿Acaso quiere el Gobernador de Antioquia que el comité de empalme este compuesto por quienes perdieron las elecciones y se dedicaron a infundir miedo entre los empresarios?

Por su parte, el jefe nacional de empalme del gobierno Petro, Mauricio Lizcano, aclaró que Esteban Restrepo sí es el coordinador del empalme Antioquia-Nación, pero que su trabajo es solo de recolectar información.



"No reemplaza a los voceros institucionales que son el alcalde (Quintero) y el gobernador (Gaviria)", expresó Lizcano.



